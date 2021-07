Far Cry 6 : date de sortie, précommandes, bande-annonce, gameplay, etc.

Loin cri 6, comme toutes ses itérations passées, est un jeu sur la guerre. Cette installation se déroule sur l’île fictive des Caraïbes Yara, qui est passée d’un état de beauté insulaire à l’horreur de la guerre. Dani Rojas, un militaire abandonné, rejoint une force de résistance de guérilla pour lutter contre la dictature de l’île.

Ubisoft a d’abord dit que ce n’était pas politique. Un article de blog sur le site du développeur a admis plus tard que les aspects politiques du jeu étaient voulus. Mais, comme l’hésitation à admettre le caractère politique du jeu pourrait le suggérer, il y a une histoire unique et mature derrière le jeu qui remplace tout événement politique réel sur lequel il pourrait être basé.

Voici ce que vous devez savoir sur Far Cry 6.

Far Cry 6 date de sortie

Far Cry 6 sort le 7 octobre 2021 pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Amazon Luna. En fait, Ubisoft s’est engagé à présenter le gameplay sur PS4 et Xbox One avant le lancement pour éviter une situation Cyberpunk 2077.

Far Cry 6 éditions

Far Cry 6 est disponible en quatre éditions différentes : Standard, Gold, Ultimate et Collector’s Edition. La norme n’inclut rien d’autre que le jeu de base plus le bonus de précommande si vous commandez à l’avance.

Chaque niveau offre plus de goodies que le précédent. L’édition Gold n’ajoute qu’un seul abonnement de saison pour 20 $. Ultimate met à niveau le package en un abonnement de saison et un pack ultime, qui insère des skins exclusifs et du contenu DLC dans l’édition. Cependant, l’édition collector de Far Cry 6 regroupe tous ces prix dans un seul package avec encore plus d’extras physiques.

L’édition collector de Far Cry 6 regroupe tous les objets suivants dans une mallette de collection :

10 autocollants Far Cry 6 Artbook A4 de 64 pages réplique du lance-flammes 72 cm avec support Livre en acier exclusif de collectionneur Porte-clés Carte de Yara Chorizo ​​Bande originale du jeu sélectionnée

Jusqu’à présent, l’édition collector de Far Cry 6 n’est disponible que sur la boutique Ubisoft. Heureusement, il est disponible dans les magasins en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Far Cry 6 précommandes

Les précommandes de Far Cry 6 sont disponibles pour presque toutes les éditions aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces liens vous mèneront directement là où vous devez aller avec la possibilité de choisir entre toutes les différentes versions du jeu.

nous

Royaume-Uni

Oui, il y a des bonus de précommande. Toute précommande (standard ou autre) est livrée avec une arme lanceur de disque CD et un skin supplémentaire pour Chorizo, votre compagnon canin pour ce jeu.

Jeu de Far Cry 6

La campagne Far Cry 6 repose toujours sur des éléments de tir à la première personne. Cependant, Ubisoft a annoncé qu’il intégrerait également une perspective à la troisième personne dans le gameplay. Historiquement, Far Cry a toujours été une série à la première personne. Il semble que seule une partie du jeu sera à la troisième personne, mais c’est toujours une décision importante. Après tout, c’est la première fois qu’Ubisoft ajoute une perspective à la troisième personne à Far Cry.

La bande-annonce de gameplay présente une variété d’armes, en particulier dans un pincement où les joueurs doivent improviser avec des boîtes de sardines et d’autres armes de fortune pour survivre. Les joueurs doivent également créer des distractions, tromper les ennemis et mener à bien un tas d’autres missions pénibles en plus de tuer. Imaginez-vous en train de groover sur la Macarena pendant que vous tranchez le cou de quelqu’un avec un lanceur de CD.

Contrairement aux précédents jeux Far Cry, il n’y aura pas de mode arcade ni d’éditeur de niveau. Cela signifie qu’il n’y a pas de recréations de GoldenEye 007 faites par des fans ou d’autres manigances de niveau.

Où est le chien?

Far Cry 6 propose une guerre des animaux, tout comme son prédécesseur. Si vous êtes nouveau sur Far Cry, cela signifie que vous obtenez un animal de compagnie qui vous aide à battre les méchants.

chorizo, votre compagnon canin pour ce jeu, diffère du Boomer de Far Cry 5. Il est destiné à être furtif au lieu d’attaquer et d’intimider directement les ennemis. Après tout, c’est un teckel brun-noir avec des roues à la place de ses pattes arrière, pas un chien de berger australien. Le chorizo ​​récupère des objets, des pièges à plantes et aide avec d’autres tactiques intelligentes.

Les joueurs ont également un deuxième “animal de compagnie” nommé Guapo, un alligator qui joue un rôle plus simple dans une attaque. Il suffit de le toucher sur les ennemis – son énorme corps reptilien et ses dents de rasoir feront le reste.