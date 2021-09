Far Cry 6 échange le lancer de rayons contre 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X

Ubisoft a confirmé que son prochain jeu d’action en monde ouvert, Loin cri 6, ne proposera pas de lancer de rayons sur les consoles, seuls les joueurs PC bénéficiant de l’option graphique.

Dans une interview avec WCCFTech, la programmeuse en chef de l’équipe 3D d’Ubisoft, Stephanie Brenham, a confirmé que le jeu ne comporterait pas de lancer de rayons sur les consoles, car le développeur a plutôt choisi de donner la priorité à la 4K à 60 images par seconde sur les nouvelles consoles.

“Le lancer de rayons est une fonctionnalité uniquement sur PC”, a déclaré Brenham au site. “Sur console, notre objectif a été de tirer parti des nouvelles capacités matérielles, d’optimiser les performances ciblant la 4K et d’atteindre 60 FPS, par exemple, tout en garantissant que les nouvelles fonctionnalités de jeu, comme notre système météo dynamique, sont prises en charge sur toutes les plateformes.”

En plus du lancer de rayons, la fonction FidelityFX Super Resolution d’AMD est également exclusive à la version PC de Far Cry 6.

Sur TechRadar, Ubisoft a clarifié la déclaration et a noté que la décision avait également été prise pour que “l’expérience sur la génération précédente de console reste cohérente”.

Cela dit, les versions de nouvelle génération du jeu auront de meilleures textures HD, des niveaux de détail plus élevés et des distances de dessin plus longues par rapport aux versions PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One et Xbox One X du jeu, par Brenham . C’est donc quelque chose pour les nouveaux propriétaires de consoles, au moins.

La décision de garder le lancer de rayons hors des versions de console est un choix intéressant, d’autant plus que nous avons vu à ce jour d’autres jeux publiés et à venir proposer le lancer de rayons sur PS5 et Xbox Series X; Dying Light 2, Metro Exodus et Hitman 3 viennent immédiatement à l’esprit.

Far Cry 6 arrive le 7 octobre sur PlayStation, Xbox, PC, Stadia et Amazon Luna. Vous pouvez lire l’énorme aperçu de Far Cry 6 par James sur le lien.