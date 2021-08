Far Cry 6 est un jeu énorme dans tous les sens | Aperçu pratique

De son budget énorme à sa carte massive et à sa star hollywoodienne sur la couverture, Far Cry 6 est un grand jeu dans tous les sens. Mais après le faux pas relatif de Far Cry New Dawn – qui a été publié en 2019 avec des critiques mitigées et des rapports de faibles ventes – Far Cry 6 est également un jeu énorme pour la série dans son ensemble.

Là où Assassin’s Creed a réussi à secouer son étiquette de « dérivé et le même à chaque fois » en adoptant des mécanismes de RPG, en mettant l’accent sur la narration plutôt que sur des types de missions répétitives et des lieux historiques étonnamment différents, Far Cry – du moins à première vue – ne Je n’ai pas l’air d’avoir le même luxe.

D’une part, c’est un jeu de tir dans l’âme, et dans un moteur similaire, il n’y a qu’un nombre limité de façons d’appuyer sur un bouton pour faire tomber un homme. Et deuxièmement – en dehors d’un séjour à l’âge de pierre avec Primal – la série est assez liée à cent ans de chaque côté de l’actuel donner ou prendre.

Mais plus vous jouez à Far Cry 6, plus vous remarquez les astuces similaires utilisées par Ubisoft pour maximiser et diversifier ses mondes ouverts géants.

Comme dans Far Cry 4, la réponse de la série au fait de ne pas avoir d’histoire pour accrocher un jeu est de créer la sienne. L’action se concentre autour de l’île isolée des Caraïbes de Yara, où vous travaillez pour renverser le dictateur mégalomane du pays, Anton Castillo – avec des événements vaguement stylisés après la révolution cubaine, juste maléfiques pour un effet dramatique.

À travers une variété d’îles, chacune abritant des villes, des jungles, des châteaux, des installations militaires et des camps de guérilla, il existe une vaste gamme de lieux et d’environnements richement détaillés à explorer.

Mais plutôt que de s’enliser dans les moindres détails pour essayer de rendre le cadre réaliste, il semble que des efforts aient été faits pour rendre ces espaces immenses et densément peuplés aussi fluides que possible pour naviguer.

J’ai l’impression que c’est d’essayer de garder le rythme et de réduire le plus possible les temps d’arrêt – un peu comme la philosophie « qu’allez-vous exploser ensuite » que nous voyons dans la série Just Cause.

Dans une zone de milieu de partie avec laquelle j’ai eu du temps pratique, l’île en particulier était positionnée autour d’un village de guérilla au sommet d’une montagne qui, une fois que vous vous êtes frayé un chemin jusqu’au sommet, a servi de point de départ littéral – que ce soit en wingsuit ou en hélicoptère insta-spawn – aux sports extrêmes, vous vous dirigez vers à peu près n’importe quel objectif de la région.

Bien sûr, la conduite d’écureuil revient également, mais l’invocation d’une voiture a été ajoutée à votre roue d’armes à utilisation rapide, ce qui contribue à nouveau à donner un élan plus vif à votre itinérance.

Une autre partie de Far Cry 6 avec plus de direction est son histoire. Là où dans Far Cry 5, vous ne voyiez que des étoiles et vous vous effondriez au sol au hasard pour être jeté dans une mission principale lorsque le jeu décidait que vous vous amusiez trop, cette fois-ci, il y a des donneurs de quêtes plus traditionnels dans vos bases de guérilla.

Cela vous aide certainement à vous sentir comme un participant plus actif dans une histoire ancrée et présente, et s’éloigne des derniers titres qui positionnaient les quêtes secondaires abondantes et diverses comme le véritable attrait des jeux.

D’après les quelques heures de jeu que j’ai eues jusqu’à présent, les personnages semblent assez captivants et sont amusants à interagir, même s’ils sont un peu prévisibles dans la façon dont ils s’intègrent dans le moule esthétique kooky-punk mandaté par l’entreprise Ubisoft.

Légèrement éloigné de cela, cependant, se trouve Anton Castillo lui-même, sur qui je n’ai pas vraiment vu grand-chose, et il reste à voir à quel point il fait partie intégrante du récit.

Mais, j’ai vraiment l’impression que le pouvoir vedette d’un acteur de renom comme Giancarlo Esposito était la bonne décision. Comme mentionné précédemment, il semblait que la formule Far Cry commençait à devenir grinçante avec New Dawn, même jusqu’à l’inévitable méchant charismatique.

Malgré le fait de mâcher un peu le paysage, je pense qu’avoir un acteur reconnaissable rafraîchit beaucoup le rôle d’antagoniste et était une étape très nécessaire pour que le nouveau focus sur l’histoire fonctionne.

Et il sera également intéressant de voir comment l’avantage politique du récit se manifeste à la lumière du fait qu’il s’inspire si fortement de la révolution communiste de Cuba. Bien qu’Ubisoft ait déclaré que Far Cry 6 ne fait pas de déclarations spécifiques sur la situation politique de Cuba d’aujourd’hui, il souhaite apparemment faire des commentaires plus larges sur le nationalisme et le droit des peuples à une presse libre et à des élections libres.

Ce sont des événements et des problèmes qui ont affecté et affectent la vie de millions de personnes, donc j’espère que dans le jeu complet, ils sont traités d’une manière qui ne semble pas gauche lorsqu’ils sont présentés à côté des éléments les plus stupides de la série.

Du côté du gameplay, à travers les missions différemment structurées, il y a beaucoup de décors tumultueux et, heureusement, quelques types d’activités différents aussi.

Là où dans de nombreux jeux, les chasses au trésor peuvent être des exercices de case à cocher de « X-marks-the-spot », les quelques-uns que j’ai pris dans Far Cry 6 avaient soit un casse-tête difficile, une course à plusieurs étapes ou un autre gadget attaché . Mais vous obtenez tous le même type d’attaques d’avant-postes ennemis et de capture de ressources que nous avons vu auparavant dans la série.

Bien qu’il y ait certainement une intrigue différente là-dedans, vous allez toujours jouer à travers une action qui vous semblera familière si vous avez déjà joué à Far Cry – le jeu essaie même de meme à ce sujet à un moment donné, brisant le 4e mur quand vous jouez à travers une mission très similaire à une première de Far Cry 5.

Donc, malgré toutes les améliorations que Far Cry 6 essaie d’apporter, il semble toujours avoir certains des problèmes des jeux précédents.

L’un d’eux dont je peux parler, ce sont les objectifs d’activité qui vous encouragent à être furtif, mais en plus de pouvoir vous accroupir un peu, le jeu ne vous donne pas vraiment beaucoup d’outils engageants pour en faire une façon convaincante de jouer.

Pourquoi me donner un lance-roquettes à dos et un pistolet qui tire des CD pirates, puis offrir des bonus pour ne pas les utiliser ? C’est sadique.

Mais malgré ces faiblesses, mon temps avec Far Cry 6 m’a donné envie de jouer plus, ce que je n’ai pas ressenti depuis Far Cry 3. La série a toujours été énorme, dense et belle, mais maintenant je veux vraiment découvrez ce qu’il y a au coin de la rue.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur PlayStation, Xbox, PC, Stadia et Amazon Luna.