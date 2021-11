Far Cry 6 et Switch étaient les best-sellers aux États-Unis en octobre – NPD

Far Cry 6 et Switch ont été les best-sellers d’octobre aux États-Unis, selon le dernier rapport du NPD.

Le rapport NPD d’octobre 2021 a été publié et il constate que les dépenses totales de l’industrie pour le mois en matériel, contenu et accessoires ont augmenté de 16% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Il s’agit d’un record pour octobre, les totaux atteignant 4,4 milliards de dollars. Les dépenses de consommation depuis le début de l’année ont atteint 46,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport aux chiffres annuels.

Matériel les ventes en octobre ont augmenté de 82 % en glissement annuel à 472 millions de dollars. Le matériel depuis le début de l’année est en hausse de 53% par rapport à la même période en glissement annuel, et se situe maintenant à 3,9 milliards de dollars.

Switch a été la plate-forme la plus vendue d’octobre en unités et en dollars, aidée par le lancement du modèle OLED. La PS5 reste la plate-forme matérielle la plus vendue de 2021 depuis le début de l’année en dollars, mais Switch est toujours en tête des ventes unitaires.

Dans Logiciel, Far Cry 6 a fait ses débuts en tant que jeu le plus vendu sur les plateformes Xbox et PlayStation pour le mois et est désormais le huitième jeu le plus vendu de 2021.

Back 4 Blood était le deuxième jeu le plus vendu du mois, et était également deuxième sur les plateformes PlayStation et Xbox.

Metroid: Dread était le troisième jeu le plus vendu et il est arrivé en premier sur le classement Nintendo Switch. Metroid: Dread a enregistré les meilleures ventes du mois de lancement de tous les jeux Metroid dans l’histoire suivie avec des ventes physiques en dollars presque le double de celles de Metroid: Prime.

Un aperçu des jeux les plus vendus pour octobre peut être trouvé ci-dessus. Les jeux les plus vendus pour consoles individuelles se trouvent dans la galerie.

Mobile les ventes de jeux ont dépassé les 2 milliards de dollars, avec une augmentation de 12 % de la croissance en glissement annuel. Les meilleurs jeux mobiles par chiffre d’affaires en octobre 2021 comprenaient Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Roblox, Coin Master, Pokemon GO, Call of Duty: Mobile, Homescapes, Lords Mobile, Clash Royale et Genshin Impact.

Avec accessoires, les dépenses ont augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 158 millions de dollars. Les ventes d’accessoires depuis le début de l’année s’élèvent à 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 9 % en glissement annuel.

La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l’accessoire le plus vendu et la manette sans fil PS5 DualSense White reste l’accessoire le plus vendu de l’année. Les manettes de jeu en général restent le segment d’accessoires le plus vendu à ce jour, et les ventes sont en hausse de 7 % en glissement annuel.