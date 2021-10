Far Cry 6 fait allusion à la connexion d’Assassin’s Creed Universe

d’Ubisoft Loin cri 6 comprend un certain nombre d’œufs de Pâques amusants cachés tout au long du jeu, certains faisant allusion à un lien avec l’univers Assassin’s Creed. Cette entrée dans la série Far Cry place les joueurs dans le rôle de Dani Rojas, un combattant de la guérilla travaillant avec les forces rebelles pour renverser le dictateur oppressif Anton Castillo. C’est une configuration très similaire aux précédents jeux Far Cry, et le plaisir des fans peut varier s’ils s’attendaient à un changement révolutionnaire pour la série. Ceux qui recherchent une autre expérience Far Cry devraient cependant trouver beaucoup à apprécier avec Far Cry 6, en particulier lorsqu’ils recherchent tous les œufs de Pâques cachés autour de Yara.

De nombreux développeurs de jeux vidéo ont tendance à inclure des œufs de Pâques dans leurs jeux qui font référence à des projets antérieurs, à d’autres jeux de l’industrie et à des formes de médias en dehors du jeu. Ubisoft n’est pas étranger à un bon œuf de Pâques, avec Doctor Who’s TARDIS apparaissant dans Assassin’s Creed Origins et des références à The Shining, Star Wars et plus encore dans Watch Dogs 2. Le développeur utilise également des références intelligentes pour lier leurs franchises ensemble, et Far Cry 6 est le dernier exemple des efforts supposés d’Ubisoft pour créer un vaste « Ubi-verse ».

Far Cry 6 propose une tonne d’œufs de Pâques à découvrir en cours de route, allant d’une obscure référence de Jurassic Park à l’apparition potentielle d’un méchant de Far Cry 3. Le jeu comprend également des références à d’autres jeux Far Cry et à différentes franchises Ubisoft, dont la série Assassin’s Creed. Les œufs de Pâques Assassin’s Creed dans Far Cry 6 semblent être plus que de simples clins d’œil amusants à la série, reliant apparemment les deux univers du jeu de manière intéressante.

En explorant Pino Crest sur la vaste carte de Far Cry 6, les joueurs devraient rencontrer une série de bunkers souterrains traversant la région. Dans un bunker en particulier se trouve une note qui répertorie un certain nombre d’objets de contrebande que les forces de Castillo ont déplacés dans le bunker, y compris un artefact « Pomme d’or ». Cet œuf de Pâques Assassin’s Creed dans Far Cry 6 est une référence directe aux pommes d’Eden, qui étaient des éléments de la technologie Audi qui ont alimenté la guerre entre les Assassins et les Templiers.

Un autre œuf de Pâques Assassin’s Creed dans Far Cry 6 apparaît dans la mission de chasse au trésor « Cache Money », emmenant les joueurs dans d’autres bunkers de l’aérodrome d’Oasis Plains. Une autre note peut être trouvée dans la zone qui détaille une poignée d’articles qui doivent être vendus aux enchères, y compris un couple familier aux fans d’Assassin’s Creed. Le premier élément mentionné est une ancienne lance qui a été « une fois cassée, réparée plusieurs fois », qui est certainement la lance de Leonidas que Kassandra brandissait dans Assassin’s Creed Odyssey. L’autre élément de la liste est une « paire d’anciennes lames cachées » qui ont la capacité d’être « extraites et rétractées des gantelets ». Ce Far Cry 6

L’œuf de Pâques d’Assassin’s Creed est un clin d’œil clair aux lames cachées, qui étaient les armes de signature des membres de la Confrérie des Assassins.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu Far Cry établit un lien avec la série Assassin’s Creed, car Far Cry 3 incluait des boîtes Abstergo en 2009. Il serait intéressant de voir Ubisoft franchir le pas et inclure quelque chose de substantiel comme Lames cachées utilisables dans un jeu Far Cry, ce qui n’est pas nécessairement impossible si l’on considère le penchant de la série pour les armes extravagantes comme les Supremos de Far Cry 6. Mise en relation Loin cri 6 à la franchise Assassin’s Creed ouvre un certain nombre de possibilités pour les deux piliers d’Ubisoft, et il serait intéressant que le développeur propose un jeu croisé unique à l’avenir.