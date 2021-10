Far Cry 6 High Supply – Comment trouver la baisse de l’approvisionnement militaire

Far Cry 6 High Supply est l’une des nombreuses chasses au trésor que Dani peut trouver à travers Yara, mais les récompenses rendent celle-ci plus attrayante que la plupart.

Vous obtiendrez deux Supremo-Bond pour terminer la quête, ce qui est vital si vous souhaitez infiltrer Esperanza avec le meilleur équipement possible. Dirigez-vous vers la région de Lazonie dans l’est de Madrugada pour commencer.

Far Cry 6 High Supply – Comment démarrer High Supply



High Supply vous emmène dans un endroit reculé des montagnes de Lozania, au sud-est de Mariposa Margote. Il y a un étui orange au pied des collines avec un message vous indiquant où se trouve le largage militaire. Le problème est en fait de gravir les collines.

Far Cry 6 High Supply – Comment obtenir le largage militaire



Suivez le chemin jusqu’à une impasse. Il y a un ensemble de deux points de grappin et vous émergerez dans un tunnel. N’essayez pas de traverser le chemin. Il existe un ensemble de points d’escalade faciles à manquer que vous devez utiliser à la place.

Traversez et utilisez votre grappin pour vous balancer de l’autre côté. Continuez à suivre le chemin jusqu’à ce que vous émergez à nouveau sur le flanc de la falaise. Vous verrez un filet orange recouvrir les falaises devant vous. Tirez dessus pour provoquer une chute de pierres et révéler plus de prises d’escalade.

Dirigez-vous vers eux et traversez le fossé, puis montez pour récupérer le trésor.

Tu auras:

Fusil M16 A1 2 Gunpowder 2 Supremo-Bond 150 EXP

Si vous cherchez à découvrir tout ce que Far Cry 6 a à offrir, jetez également un coup d’œil à la chasse au trésor Cache Money et à la chasse à la marée montante. Les armes et les objets avec lesquels ils vous récompensent rendent certaines des missions les plus difficiles, telles que Paint the Town, beaucoup plus faciles à gérer. Il est également utile d’avoir le bon Supremo et les bonnes armes pour le travail.