Far Cry 6 Industrial Circuits – Comment obtenir des Monedas et de la viande animale alpha

Les circuits industriels Far Cry 6 sont un élément rare dont vous aurez besoin si vous voulez les meilleures armes et les Supremos les plus puissants de l’île.

Il n’y a que deux façons d’obtenir des circuits industriels, et les deux impliquent pas mal de travail.

Far Cry 6 Industrial Circuits – A quoi servent les circuits industriels



Vous aurez besoin de circuits industriels pour les mises à niveau d’armes Supremo et Resolver de haut niveau. Ces mises à niveau ne sont disponibles que plus tard dans le jeu, mais cela vaut la peine de mettre quelques Monedas de côté si vous en avez. Les armes de résolution sont parmi les meilleures du jeu, et le bon Supremo peut faire la différence entre le succès de la mission et la mort.

Far Cry 6 Industrial Circuits – Où trouver des circuits industriels



Les circuits industriels proviennent du marché noir de Lola ou en récompense du commerce de la viande d’animaux alpha. Le marché noir se débloque dès que vous établissez un camp dans l’une des trois zones de la partie continentale de Yara, et c’est le même inventaire quelle que soit la région. Lola est marquée d’une étoile verte, donc c’est facile de la trouver.

Le hic, c’est la monnaie du marché noir. Lola n’accepte que les Monedas, donc les Yaran Pesos ne sont pas utiles ici.

Far Cry 6 Industrial Circuits – Comment obtenir des Monedas dans Far Cry 6



Lola vous récompense avec Monedas pour avoir terminé ses opérations spéciales, une activité parallèle en ligne que vous pouvez entreprendre avec d’autres si le défi en solo est trop important. Les opérations spéciales sont des missions simples où vous traitez avec un commandant ennemi spécifique et récupérez des objets de valeur sur l’une des deux cartes massives.

Le mode Insurrection de Far Cry 6 vous donne également des Monedas, mais ce n’est pas le meilleur moyen d’obtenir des circuits industriels. L’insurrection se débloque une fois la campagne principale terminée. Far Cry 6, le nouveau jeu plus n’est pas encore une chose, donc ces armes Resolver améliorées ne vous feront pas beaucoup de bien une fois la campagne terminée.

Far Cry 6 Industrial Circuits – Où trouver de la viande alpha



La viande alpha provient de crocodiles, de jaguars et de coyotes, mais vous ne pouvez utiliser que des armes non balistiques telles que l’arc. Tout le reste gâche la viande, bien que vous puissiez améliorer votre pavillon de chasse pour un buff qui annule ce problème.

Les circuits industriels ne sont pas les seuls objets rares à trouver dans Far Cry 6. Vous aurez besoin de beaucoup d’uranium et de plastique durable » pour affronter l’armée de Castillo, bien qu’avoir le bon compagnon pour le travail aide aussi.