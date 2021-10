Far Cry 6 Paint the Town – Tous les emplacements des statues Paint the Town

Far Cry 6 Paint the Town est une histoire de Yaran difficile que vous pouvez affronter après avoir infiltré Esperanza, mais vous aurez besoin de votre intelligence.

Les soldats envahissent les rues de la capitale de Yara, vous aurez donc envie de vous familiariser avec les voies de la guérilla éparpillées. Pourtant, une bonne arme ou cinq est également de mise. La plupart des statues que vous devez dégrader sont à l’air libre et les conflits sont inévitables.

Far Cry 6 Paint the Town – Tous les emplacements des statues



Nous avons marqué les 12 emplacements des statues sur la carte ci-dessous.

Presque partout à Esperanza est considéré comme une intrusion, alors soyez conscient de vos mouvements et de l’emplacement de l’ennemi lorsque vous vous faufilez dans la ville. Les statues autour du périmètre de la ville sont une exception, alors allez-y et traitez-les en premier.

Far Cry 6 Paint the Town – Conseils pour envahir Esperanza



Nous vous recommandons d’apporter des cartouches perforantes pour les soldats plus coriaces. Le fusil de sniper gagné en complétant Cache Money est un bon choix pour cette mission, bien que même le M16 de base avec une bonne portée ait une chance d’éliminer les ennemis d’un seul coup. Apportez l’Exterminador ou la Volta comme votre Supremo. Le premier ne fait qu’une bouchée des tanks, tandis que le second les désactive suffisamment longtemps pour que vous puissiez les détourner.

Même les chars sont vulnérables, cependant. Votre meilleur pari est la furtivité et la gestion des groupes de soldats au fur et à mesure que vous les rencontrez. Il est probablement préférable de garder Guapo hors de ce combat. Il est à peine discret, et la dernière chose que vous voulez, c’est votre couverture soufflée par un crocodile meurtrier.

Votre récompense pour avoir dégradé les 12 statues est, certes, un peu maigre pour ce point du jeu. Vous recruterez Zenia Zayas en tant que chef de Bandidos, ce qui débloquera de nouvelles quêtes et pourrait vous donner accès à des matériaux rares.

Si vous êtes à la fin de Far Cry 6 et avez besoin de quelques améliorations, ces missions sont une bonne chance d’obtenir des objets rares tels que du plastique durable. La mise à niveau des armes Supremos et Resolver nécessite un ensemble de quêtes différent pour obtenir des circuits industriels, mais les avantages offerts par ces armes en valent la peine.