Far Cry 6 Previews: La revue Kotaku

Far Cry 6 est encore à plus d’un mois de sa sortie et bien qu’il en reste beaucoup que nous ne savons pas encore, un lot massif d’aperçus pratiques a été déposé cette semaine sur divers points de vente de jeux et vidéos d’influence, éclairant davantage le jeu. Le problème est ce qu’ils éclairent et ce qu’ils n’éclairent pas. Ils décrivent Far Cry 6 comme le dernier blockbuster prévisible, même s’il aspire à dire quelque chose de significatif sur la révolution et l’oppression qui la stimule. Semble familier? Les aperçus semblent juste être là pour nous dire si le tournage est bon et quelles nouvelles façons Ubisoft a trouvées pour habiller ses cartes remplies d’icônes de liste de tâches plutôt que de nous demander pourquoi nous devrions attendre quelque chose de plus de Far Cry cette fois. environ. À certains égards, on a l’impression que nous n’avons rien appris du tout.

“Pas la révolution de ton grand-père”, a plaisanté IGN. “Far Cry 6 est un jeu énorme dans tous les sens du terme”, a annoncé VG247. Cela “semble être un grand et beau jeu”, a conclu VentureBeat. Même les avant-premières qui reconnaissaient le passé thématique troublé de la série restaient optimistes et pourraient ne pas gêner cette fois-ci. “J’espère que le plaisir que nous éprouvons à voler dans nos wingsuits, à tirer avec des armes démesurées et à nous battre aux côtés d’un mignon chien de saucisse nommé Chorizo ​​ne contraste pas trop durement avec l’histoire d’une île en péril politique”, a écrit Game Informateur.

Ce que j’ai appris d’avant-premières comme celles-ci et d’autres (Kotaku n’a pas été invité à ces démos), c’est que Far Cry 6 vous permettra de forcer les hélicoptères à atterrir afin que vous puissiez les voler plutôt que de simplement les faire exploser. L’arbre de compétences de la série a été remplacé par un système basé sur le butin où les statistiques et les capacités sont activées en équipant de nouvelles armes et armures. Des poulets, des alligators et d’autres “amigos” meurtriers se battront même à vos côtés pendant que vous incendiez des complexes insulaires avec des lance-flammes de bricolage.

Ce dont j’ai beaucoup moins entendu parler, voire rien du tout, c’est ce que Far Cry 6 fait pour s’empêcher de se sentir comme de nouvelles vacances sanglantes dans un pays exotique créé par des studios canadiens sous l’égide d’une société française. C’est peut-être par conception. Les gains narratifs sont une chose facile à cacher des démos d’aperçu sous les auspices de ne rien gâcher. C’est peut-être parce qu’à la base, Far Cry 6 reste fondamentalement un jeu pour trouver de nouvelles façons cool et chaotiques de faire exploser la merde. Ces tensions sous-jacentes devraient être au cœur de la décision de ce que pourrait être Far Cry 6 et s’il vaudra la peine de s’y engager. Mais d’une manière ou d’une autre, en l’année de notre seigneur 2021, de telles préoccupations sont encore pour la plupart reléguées à l’équivalent écrit d’un emoji grimace enterré à quelques paragraphes de la fin.

Far Cry 6 a fait des vagues en mai lorsque le directeur narratif Navid Khavari a déclaré que le jeu n’était pas destiné à faire une déclaration politique sur Cuba, bien qu’il s’agisse d’un jeu sur des guérilleros révolutionnaires dans une nation insulaire des Caraïbes où vous vous soignez apparemment en fumant un cigare. Khavari a expliqué quelques jours plus tard dans une déclaration sur le site Web d’Ubisoft que l’histoire de Far Cry 6 était politique. « Une histoire sur une révolution moderne doit être », a-t-il écrit. Néanmoins, cela ne devait pas être considéré comme une «déclaration politique binaire spécifiquement sur le climat politique actuel à Cuba», malgré la visite explicite de l’équipe de développement à Cuba pour s’en inspirer.

Khavari a également écrit : « Far Cry est une marque qui, dans son ADN, cherche à avoir des thèmes matures et complexes équilibrés avec légèreté et humour. L’un n’existe pas sans l’autre, et nous nous sommes efforcés d’atteindre cet équilibre avec soin. La question de savoir s’il peut réellement naviguer dans cet équilibre est l’une des questions centrales auxquelles le jeu est confronté et seuls quelques aperçus que j’ai rencontrés l’ont réellement abordé.

Pendant ce temps, certains écrivains qui auraient pu fournir des perspectives alternatives ont été exclus du processus. “J’ai été gentiment invité à couvrir cette construction pour un point de vente offrant une perspective latinx et Ubisoft l’a refusé car je ne suis pas basé aux États-Unis”, a écrit l’éditeur de Into The Spine Diego Nicolás Argüello sur Twitter. Selon ce qu’un représentant d’Ubisoft a déclaré à Argüello, cela était dû à des inquiétudes concernant les temps de ping du serveur, car la démo Far Cry 6 serait exécutée sur Parsec. Un mauvais ping signifierait une expérience de démonstration lente. La sensation du gameplay était la priorité, semble-t-il, plutôt que l’histoire et ses pièges politiques.

La plupart des aperçus n’ont pas non plus été aux prises avec l’entreprise derrière le jeu. Certains sites boycottant actuellement la couverture d’Activision Blizzard ont écrit à propos de Far Cry 6 sans même mentionner le fait que des centaines d’employés actuels et anciens d’Ubisoft ont récemment demandé à l’entreprise de nouveaux processus et règles pour traiter les abus sur le lieu de travail. L’entreprise est peut-être disposée à tourner la page du cycle de l’actualité et à passer à autre chose, mais pas les employés. L’un des studios d’Ubisoft en proie à des allégations de mauvais traitements d’employés était Toronto, qui dirige actuellement le développement de Far Cry 6. Alors que Sledgehammer Games a reconnu les récentes allégations lors d’un aperçu de Call of Duty: Vanguard, l’obligation d’interroger Ubisoft à leur sujet semble avoir été expiré.

Il y a une chose qui arrive souvent dans les jeux où quelque chose n’est pas encore sorti, et malgré chaque information disponible et chaque os de votre corps qui vous disent que ce sera X, il reste encore un peu d’espoir que cela puisse se révéler be Y. Far Cry 6’s conte de la politique révolutionnaire face à l’exploitation post-coloniale semble mal adapté aux incitations, aux contraintes et à la soif de sang d’un jeu de tir à la première personne, et encore pire pour une entreprise comme Ubisoft avec une longue historique d’essayer de désinfecter ses produits pour la consommation de masse.

J’ai reçu beaucoup de critiques de mauvaise foi en juillet pour avoir proposé que nous n’étions qu’à quelques mois d’une « tempête de discours » autour de Far Cry 6. Je n’avais pas encore joué au jeu ! Comment pourrais-je savoir ? De toute évidence, je préjugais Far Cry 6 sur la base de mes préjugés existants. Mais je pense plus à la recherche d’une météo. C’est imprévisible. Les choses peuvent changer. Le jour le plus orageux peut s’avérer être un beau jour à la place. Je reconnais la possibilité, mais je croirai que cela se produit réellement quand je le verrai. En attendant? Je vais planifier en conséquence.