Far Cry 6 reçoit une nouvelle bande-annonce

Ubisoft a publié un nouveau Loin cri 6 bande-annonce et c’est pour l’histoire du jeu.

La bande-annonce de Far Cry 6 raconte l’histoire d’une révolution de guérilla des temps modernes qui se déroule dans le pays fictif de Yara.

Ce paradis tropical a été figé dans le temps par son dictateur Antón Castillo, qui a l’intention de redonner à sa nation sa gloire d’antan par tous les moyens, avec son fils Diego, suivant ses traces sanglantes.

Vous y deviendrez un guérillero et tenterez de mettre fin à son régime.

Voici un récapitulatif de ce à quoi s’attendre du jeu.

Dani Rojas, un Yaran local qui défend son pays contre le règne d’un tyran. Rejoignez la révolution pour repousser le régime oppressif du dictateur Antón Castillo et de son fils adolescent Diego, animé par les stars hollywoodiennes Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) et Anthony Gonzalez (Coco). Pour la première fois à Far Cry, découvrez une capitale tentaculaire : Esperanza, le terrain de jeu Far Cry le plus vaste à ce jour. Abattez Antón au siège de son pouvoir en restant caché ou en engageant l’armée d’Antón dans une fusillade totale dans les rues. De la prise des rênes d’un cheval à la réquisition d’un char, choisissez votre manège préféré pour lutter contre le régime ou simplement pour parcourir Yara avec style. Plongez dans l’action et le chaos de la guérilla au cœur d’une révolution. Utilisez un arsenal de nouvelles armes, véhicules et animaux de compagnie uniques et surprenants dans un combat contre un régime militaire inflexible. Aucune guérilla ne devrait faire cavalier seul, alors associez-vous à un tout nouveau compagnon animal comme Chorizo, l’adorable chien de saucisse qui est aussi mignon que mortel.

Le jeu sort le 7 octobre.