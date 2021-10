Far Cry 6 Seeds of Love – Tous les lieux pour enfants de Lorenzo

Far Cry 6 The Seeds of Love est une autre histoire de Yaran à El Este, avec une récompense d’XP substantielle et un nouveau charme à gagner.

C’est aussi une quête fastidieuse qui vous envoie dans presque tous les coins de la province alors que vous traquez la progéniture perdue de Lorenzo. Heureusement pour vous, nous avons déjà fait les démarches. Voici où trouver tous les enfants de Lorenzo dans Seeds of Love.

Far Cry 6 Seeds of Love – Lieux des enfants de Lorenzo

La plupart des enfants de Lorenzo sont concentrés dans la région agricole centrale d’El Este, autour de la Sierra Perdida, alors autant commencer par là. Vous serez également confronté à un défi différent pour chaque enfant.

Seeds of Love Barrida enfant



Celui de l’extrême nord est gardé par deux soldats, bien qu’ils soient simples à vaincre.

Seeds of Love North Savannah Fields enfant



Le fils de Lorenzo est enfermé dans une maison, mais la clé est sur une table à l’extérieur.

Seeds of Love South Savannah Fields enfant



Celui-ci est un peu différent. Vous devrez sentir la fleur dans la zone d’objectif pour que Dani commence à halluciner. La fille de Lorenzo apparaît et vous devrez continuer à la suivre jusqu’à ce que vous la rattrapiez.

Seeds of Love Santo Domingo enfant



Apportez un fusil avec une bonne lunette pour celui-ci. La pièce dans laquelle il se trouve est verrouillée et vous ne pouvez l’ouvrir qu’en tirant sur la serrure depuis le toit opposé.

Seeds of Love Todos Santos Cimetière enfant



C’est l’enfant de l’extrême ouest. Suivez les sons jusqu’à une cabane dans le cimetière, où vous trouverez l’un des fils de Lorenzo habillé comme un zombie.

Graines d’Amour Flores Ferme enfant



Caressez le chien pour qu’il vous conduise à un autre des enfants perdus de Lorenzo au sud-ouest du marqueur Conuco

Seeds of Love Concepcion enfant



Le dernier enfant peint à la bombe un mur de Corazon Alley. Pour vos efforts, vous obtenez l’une des meilleures armes de Juan Cortez et de ses employés. De meilleures armes facilitent l’exploration de zones dangereuses et la collecte de matériaux rares, et vous aurez besoin de toute l’aide possible lorsqu’il sera temps d’infiltrer Esperanza.