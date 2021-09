Far Cry 6 semble être le meilleur sur PC

Far Cry 6 sortira bientôt le 7 octobre, mais nous n’avions pas beaucoup entendu parler de toutes les technologies PC sophistiquées qui sont arrivées dans le jeu. Ubisoft vient cependant de révéler une tonne d’informations juteuses sur la version PC du jeu.

Dans une bande-annonce détaillant les fonctionnalités PC, Ubisoft a montré que Far Cry 6 sera un jeu PC complet, avec toutes les fonctionnalités que les joueurs PC attendent d’un lancement moderne. Des choses comme la prise en charge ultra-large et les fréquences d’images non plafonnées sont bien sûr incluses, mais il y a tellement plus.

Le jeu prendra également en charge la super résolution FidelityFX (FSR) d’AMD – que nous connaissions déjà – ainsi que les réflexions et les ombres par tracé de rayons hybrides. Mais ne laissez pas tout cela vous décourager de le récupérer sur PC si vous avez du matériel bas de gamme.

Au cours de la bande-annonce, le narrateur s’est assuré que le jeu ” profitera de tout matériel que vous utilisez, des plates-formes PC abordables aux plates-formes PC haute puissance, tout le monde appréciera l’expérience “. Nous ne pourrons pas dire comment ce jeu fonctionnera tant que nous n’aurons pas mis la main dessus, mais il semble que même avec toutes les fonctionnalités haut de gamme, il sera toujours accessible aux personnes disposant de PC de jeu moins puissants.

Si vous voulez voir ce que ce jeu vous réserve, vous n’aurez pas à attendre longtemps. Far Cry 5 sortira sur PS5, Xbox Series S|X et PC le 7 octobre.

Opinion: un slam dunk potentiel pour FSR

La super résolution FidelityFX d’AMD, ou FSR, n’existe que depuis quelques mois, et il lui manque un titre assez gros pour vraiment exploser dans le grand public. Far Cry 6 sera ce titre.

Ce qui va vraiment faire exploser FSR avec ce jeu, c’est le fait qu’il est pris en charge sur une si large gamme de matériel, donc à peu près n’importe qui pourra l’activer et voir une sorte d’avantage. Bien que, bien sûr, les cartes AMD verront un saut de performance plus important.

Cela contraste fortement avec un jeu lancé avec le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia, où seules les cartes de marque RTX peuvent même utiliser la fonctionnalité. Je sais que je suis ravi de voir à quel point FSR va fonctionner sur tout un tas de cartes graphiques différentes, et à quel point le jeu fonctionnera sur du matériel bas de gamme en général. Vous pouvez être sûr que je jouerai beaucoup avec le benchmark intégré.

Et je sais qu’il est un peu tôt pour dire à quel point ce jeu sera beau – Ubisoft a probablement choisi chaque image de cette bande-annonce pour une raison – mais il semble que ce sera une excellente vitrine graphique, comme tous les autres jeux de la franchise l’ont été. depuis ses origines sur PC en 2004.

Donc, tout comme Metro Exodus a donné à DLSS une première vitrine en 2019, j’espère que Far Cry 6 pourra faire de même avec FSR. Mais de toute façon, nous sommes encore au début de la durée de vie de la technologie, et si DLSS est une indication, les développeurs ne feront que s’améliorer dans sa mise en œuvre au fil du temps, et j’ai hâte de le voir.

