Far Cry 6 Studios annonce une augmentation de salaire pour empêcher les développeurs de partir

Les studios canadiens d’Ubisoft ont annoncé des augmentations de salaire pour le personnel de l’éditeur Asssassin’s Creed et Far Cry afin de lutter contre l’exode de bon nombre de ses développeurs les plus expérimentés, a appris Kotaku. Alors que les augmentations s’ennuient, des sources disent à Kotaku que ceux qui gagnent actuellement le plus verront les augmentations les plus importantes, suscitant des critiques selon lesquelles les nouveaux avantages renforceront les inégalités existantes dans les studios.

Ubisoft Canada, qui dirige le développement de plusieurs des plus gros blockbusters de l’entreprise, comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion, se compose de bureaux à Montréal, Québec, Toronto, Chicoutimi, Halifax et Winnipeg. Les nouvelles augmentations de salaire devraient entrer en vigueur immédiatement et commenceront à être versées fin novembre. Les employés recevront également plus de jours de vacances et un meilleur salaire pendant le congé parental.

« Ils essaient désespérément de conserver ce que peu de développeurs expérimentés sont encore là », a déclaré à Kotaku un développeur actuel des studios canadiens.

Mais le montant exact des augmentations variera en fonction du poste de l’employé dans l’entreprise, ont indiqué des sources. Selon le groupe de travailleurs ABetterUbisoft, les employés juniors bénéficieront d’une augmentation de 5 à 7 %, tandis que les employés les plus expérimentés pourraient voir leur salaire augmenter jusqu’à 20 %. Cela signifierait qu’un développeur de niveau inférieur pourrait voir un salaire de 50 000 $ par an augmenter de 2 500 $, tandis qu’un développeur de niveau supérieur gagnant 100 000 $ pourrait voir jusqu’à 20 000 $ de salaire supplémentaire.

« Ces mesures ne font absolument rien pour répondre aux principales demandes d’A Better Ubisoft », a déclaré le groupe à Kotaku dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « De plus, en pondérant énormément les augmentations de salaire en faveur des cadres supérieurs, la direction aggrave l’écart entre les hauts et les bas salaires.

ABetterUbisoft a envoyé une lettre à la direction plus tôt cette année exigeant des changements dans les processus de signalement des fautes professionnelles et la participation des travailleurs à la prise de décision sur l’évolution de l’entreprise à la suite de nombreux rapports d’inconduite sexuelle et de toxicité dans l’entreprise qui ont commencé à apparaître à la mi-2020. Le groupe a renouvelé ses appels à « un siège à la table » la semaine dernière avec une pétition demandant le soutien des fans et des autres développeurs.

« Cette année, le marché a radicalement changé au Canada et c’est pourquoi cet ajustement commençant à 5% et plus visait à résoudre partiellement ce problème, la première fois que nous procédons à une augmentation en milieu d’année », a déclaré un porte-parole d’Ubisoft à Kotaku. dans un e-mail. « Il y aura encore un autre ajustement à venir en avril, comme d’habitude. Il s’agit de la première d’un certain nombre d’initiatives que nous annonçons pour fournir une offre d’employeur concurrentielle, et dans le cadre de nos changements en cours plus larges. »

La société n’a pas précisé si ses studios situés dans d’autres pays bénéficieraient d’augmentations de salaire similaires.

Des sources disent à Kotaku qu’Ubisoft a saigné des talents de haut niveau au cours des deux dernières années. En plus des allégations qui ont été faites en 2020, ces départs font également partie d’une vague générale de démissions tout au long de la pandémie mondiale, et alors que les compétitions pour les talents s’intensifient entre des entreprises comme Google, Facebook, Riot Games et Tencent.

Montréal a été un foyer particulier pour de nouvelles opportunités dans le développement de jeux. Une scène qu’Ubisoft a aidé à démarrer grâce aux généreuses subventions fiscales du gouvernement à la fin des années 90 abrite désormais des dizaines de studios appartenant à des sociétés comme EA, Amazon, Bethesda et Gearbox, ainsi que des tonnes de nouvelles startups indépendantes, dont beaucoup qui ont attiré des talents chevronnés directement d’Ubisoft. Comme Axios l’a signalé plus tôt cette année, les réalisateurs de longue date d’Assassin’s Creed Darby McDevitt, Eric Baptizat et Raphael Lacoste ont tous quitté l’entreprise pour d’autres studios en l’espace de quelques mois seulement.

Pour retenir les talents, certains studios montréalais ont fait preuve de créativité. Eidos, qui a récemment publié Marvel’s Guardians of the Galaxy, a annoncé le mois dernier qu’il passerait à une semaine de travail de 4 jours et 32 ​​heures. Des sources ont déclaré à Kotaku qu’Ubisoft Montréal avait expérimenté des semaines de travail de 36 heures au cours de l’été dernier et que la direction avait considéré l’initiative comme un succès, mais lorsqu’on lui a demandé de continuer ou de l’étendre, la politique a été rejetée comme étant inapplicable. Ils ont également déclaré que l’entreprise s’opposait à la mise en œuvre de tout changement qui conduirait à une plus grande transparence des salaires, ce que le concurrent Activision Blizzard vient d’annoncer qu’il ferait en réponse aux demandes des employés.

« Ubisoft a toujours été un chef de file au Canada et est fier d’avoir été à l’origine de cette industrie avec six studios, d’abord au Québec, puis en s’étendant en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse », a déclaré le porte-parole d’Ubisoft à propos de préoccupations concernant la discrimination salariale et des horaires de travail plus flexibles. « Ces changements, notamment plus de congés, un modèle de travail hybride et flexible, un congé parental amélioré et le droit de se déconnecter, renforcent notre engagement envers nos employés et leur santé mentale et physique. Nous pensons que créer une culture qui encourage l’ouverture, l’innovation et la créativité commence par offrir aux employés une approche plus équilibrée de leur vie personnelle et professionnelle.