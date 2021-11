Far Cry, les travailleurs d’Assassin’s Creed demandent de l’aide contre l’entreprise

Image : Ubisoft

Les développeurs de jeux associés au groupe ABetterUbisoft demandent à l’éditeur d’Assassin’s Creed de s’asseoir à la table et de « se prononcer de manière significative sur la façon dont Ubisoft en tant qu’entreprise va de l’avant ». La décision d’obtenir le soutien des fans et d’autres développeurs dans ses efforts pour le changement intervient quelques mois seulement après que plus de 1 000 employés actuels et anciens d’Ubisoft ont signé une lettre ouverte exigeant un changement dans l’industrie du jeu vidéo.

« Vous nous décevez, M. Guillemot », a tweeté ABetterUbisoft plus tôt dans la journée. « 100 jours, aucune demande satisfaite. Vous pouvez sûrement faire mieux que cela. La formulation était un rappel des e-mails récemment envoyés par Ubisoft aux joueurs de Far Cry 6 inactifs, essayant de les empêcher de se reconnecter au jeu. Les quatre nouvelles demandes du groupe incluent la fin du cycle de « promouvoir et déplacer les délinquants connus d’un studio à l’autre » et une collaboration avec d’autres sociétés de jeux vidéo pour améliorer les processus de reporting RH, impliquant les employés du studio, pas seulement les managers.

Ubisoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les nouvelles demandes et la pétition ouverte pour le soutien des fans et d’autres développeurs de jeux surviennent juste une semaine après qu’ABetterUbisoft ait contrasté l’approche d’Ubisoft pour réparer son entreprise avec Activision Blizzard. L’éditeur de Call Of Duty a récemment annoncé des changements radicaux en réponse aux demandes des employés, après que des allégations de discrimination généralisée en matière de harcèlement sexuel ont été révélées au cours de l’été.

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: #MeToo Reckoning d’Ubisoft, deux mois plus tard

À la suite d’un règlement de 18 millions de dollars avec le gouvernement fédéral, Activision Blizzard a annoncé qu’il renoncerait également à l’arbitrage obligatoire, mettrait en œuvre une politique de tolérance zéro en matière d’inconduite et dépenserait davantage pour diverses initiatives de recrutement. Le PDG Bobby Kotick a accepté une baisse de salaire significative pendant la mise en œuvre du changement. Ubisoft et son PDG et co-fondateur, Yves Guillemot, n’ont pas pris de mesures similaires.

« Bien que nos demandes ne soient pas identiques, beaucoup se chevauchent et pourraient être traitées par des actions similaires tout aussi rapidement », a écrit le groupe ABetterUbisoft le 29 octobre. « Vous n’offrez rien de plus que votre assurance que toutes les enquêtes sont impartiales, toutes les sanctions sont appropriées et que les victimes et les témoins sont protégés, tout en ne nous offrant aucune preuve, implication ou surveillance dans aucune partie du processus.

Le mois dernier, Kotaku a rapporté que malgré les engagements publics d’Ubisoft à remanier sa culture d’entreprise, certains employés sont incapables d’obtenir des réponses lorsqu’ils déposent des plaintes pour harcèlement ou toxicité sur le lieu de travail. Une ancienne employée d’Ubisoft Montréal a déclaré avoir signalé plusieurs cas de harcèlement sexuel et de remarques racistes, une fois en 2020 et encore cette année, mais n’a jamais été informée du résultat de sa plainte, ni si quelque chose a été fait ou n’a pas été fait à ce sujet.

Alors qu’Ubisoft prépare sa prochaine liste de blockbusters pour les générations de consoles PS5 et Xbox Series X/S, certains développeurs actuels et anciens disent à Kotaku que ce sera un test pour savoir si la société est enfin prête à mettre des gens sur des projets, ou si elle retombera dans ses anciennes habitudes.