Far Cry VR est une « plongée dans la folie » amusante et en sueur avant Far Cry 6 – mais ce n’est pas vraiment un jeu Far Cry

Les méchants du jeu ne viennent pas beaucoup plus déséquilibrés que Vaas Montenegro de Far Cry 3, venant à vous comme le Joker de Batman s’il avait eu un bronzage paradisiaque tropical au lieu d’appliquer un écran solaire de facteur 100 dans une ruelle terne de Gotham. Cela devrait être une grande année pour Vaas – il revient définitivement pour les prochains packs DLC de Far Cry 6 – et pourrait même figurer dans la campagne d’une manière encore incertaine. Et maintenant, il joue dans la première incursion de la franchise Far Cry dans la réalité virtuelle.

Mais il y a un hic – oui, Far Cry VR: Dive Into Insanity voit le personnage de Far Cry exister dans un espace VR. Et pourtant, c’est un jeu Far Cry de nom seulement.

Cependant, comme l’équipe TechRadar l’a découvert lors d’une récente partie, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

(Crédit image : Ubisoft)

La lutte d’un pirate

Far Cry VR: Dive Into Insanity est une expérience de réalité virtuelle en itinérance gratuite qui est hébergée sur des sites de réalité virtuelle Zero Latency à travers le monde (52 au total, dont 3 au Royaume-Uni et 11 aux États-Unis). De retour sur l’île Rook de Far Cry 3, vous (et une bande de sept amis maximum) vous retrouvez capturé par le méchant Vaas et devez travailler ensemble pour vous frayer un chemin hors des griffes du pirate.

Bien que vous connaissiez peut-être PC VR, Oculus Quest ou PlayStation VR, Zero Latency fonctionne un peu différemment. Pour commencer, vous êtes hors de votre chambre ou de votre salon et dans un espace de jeu de la taille d’un entrepôt, hébergé par un maître de jeu qui vous aidera à mettre en place l’expérience. Chaque joueur reçoit un casque OSVR HD2K à porter, attaché à un ordinateur portable de jeu logé dans un sac à dos et mis en réseau sans fil avec vos collègues joueurs. On vous remet ensuite un périphérique de pistolet à pompe (avec suivis de mouvement) et, après un court écran de configuration pour confirmer votre taille et votre nom, vous plongez dans le monde de la réalité virtuelle.

(Crédit image : Ubisoft)

À partir de là, vous êtes libre de courir avec relativement peu de restrictions – une expérience vraiment libératrice pour quiconque en a marre des limites du jeu « à l’échelle de la pièce » dans un appartement ou une maison rudimentaire. À Zero Latency, vous avez à peu près l’espace d’un court de tennis pour courir, avec l’interface utilisateur du casque avertissant intelligemment lorsque vous vous approchez d’un mur du monde réel ou d’un autre joueur. En termes de mouvement complet et de mouvement immersif, c’est à peu près aussi bon que la réalité virtuelle.

Loin de Far Cry

Far Cry VR: Dive Into Insanity est cependant très simple. Les systèmes émergents imbriqués de la série Far Cry ont disparu – il n’y a pas de tueries furtives, pas d’apprivoisement d’animaux, pas d’artisanat et pas de monde ouvert. Dive Into Insanity est un jeu de tir sur rails basé sur des points. Il y a plus en commun ici avec les agrafes d’arcade comme Time Crisis ou House of the Dead que l’itinérance libre que nous attendons de Far Cry.

Et pourtant dans le cadre d’un jeu de tir multijoueur, ça va. Chasser le score le plus élevé est bien plus une nouveauté lorsque vous êtes physiquement (lire : virtuellement) côte à côte avec vos amis. Dive Into Insanity fait un bon travail en recréant la sensation visuelle du troisième opus de Far Cry – toutes les jungles tropicales luxuriantes, les pirates portant des bandanas, les hangars à conteneurs rouillés et les barils qui explosent. Il y a même une fusillade hallucinogène dans une caverne mystérieuse à travers laquelle des créatures marines flottent et des pirates vous tirent dessus depuis le plafond – un point culminant de l’expérience. Le périphérique d’arme de Zero Latency VR est également réactif et précis (à condition que vous ayez entré correctement votre taille, c’est-à-dire), vous permettant de basculer à la volée entre une mitrailleuse crachant des balles, Rambo-sing et un coup plus raffiné et précis -tuer l’arbalète.

(Crédit image : Ubisoft)

Là où les six joueurs de TechRadar auraient aimé le voir un peu plus ambitieux, c’était dans sa conception au niveau environnemental – pour la plupart, vous êtes dirigé d’une zone de tir semblable à une arène à une autre, avec des ennemis éloignés à choisir. de loin, tandis que vous êtes debout à tirer depuis le rebord d’une grotte ou un téléphérique en mouvement. Cela aurait été formidable d’avoir pu tirer parti de la tridimensionnalité inhérente à la réalité virtuelle pour avoir pu déclencher des attaques d’équipe surprise de style tenaille. De plus, la bataille finale contre Vaas et ses copains a également été un peu longue, trop dépendante de vagues d’ennemis plutôt que du spectacle à couper le souffle dont l’échelle d’un jeu VR pourrait être capable.

Malgré ces grognements, nous nous sommes beaucoup amusés – et, malgré le manque relatif de dispositions de niveau intéressantes pour naviguer, tout l’entraînement aussi. Sans entrer dans trop de détails sanglants, nous dégoulinions de sueur à la fin des 30 minutes d’exécution du jeu. Bien que le jeu puisse accueillir jusqu’à huit joueurs, six est probablement l’endroit idéal – sinon, vous risqueriez de rencontrer vos amis trop souvent.

Les prix varient d’une ville à l’autre, mais une session sur Far Cry VR: Dive Into Insanity commence à 19,95 £ / 40 $ / 49 $ AU par personne aux heures creuses. Vous pouvez ajouter environ dix livres ou dollars supplémentaires à ce prix pour une partie aux heures de pointe.

C’est loin d’être un vrai jeu Far Cry alors, mais c’est une excellente vitrine pour les jeux VR sociaux et une entrée succulente pour l’événement principal de cette année – Far Cry 6.