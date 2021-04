Bien qu’ils n’aient pas encore de contrats intelligents fonctionnels sur la couche un, les développeurs intrépides de Cardano ont récemment piraté ensemble des méthodes pour créer des jetons non fongibles. Ces expériences d’hébergement de données uniques sur la blockchain rappellent l’ère standard pré-ERC-721 pour Ethereum – et, de plus, jusqu’à présent, elles se sont avérées extrêmement populaires avec des gouttes de jetons qui se vendent régulièrement.

Dans un article sur Reddit aujourd’hui, ADA Technology Management (ATM), un opérateur de pool de jalonnement pour Cardano, a révélé ce qu’ils prétendaient être deux images NFT qu’ils avaient frappées sur la chaîne. Dans le fil de discussion, la société a déclaré qu’elle prévoyait de proposer la frappe NFT en tant que service pour regrouper les délégués.

Les soi-disant NFT comportent cependant un certain nombre de mises en garde. Parce que Cardano ne prend pas encore en charge les contrats intelligents ou n’a pas de norme de jeton NFT, afin de créer un utilisateur NFT, créez un jeton natif unique.

«Les jetons sur Cardano sont natifs et sont au même niveau que ADA. Au lieu de contrats intelligents, les soi-disant «politiques de frappe» contrôlent le flux d’un certain groupe de jetons. Les NFT sont essentiellement des jetons sur Cardano avec une quantité de 1 », a expliqué Alessandro, le« cerveau »autoproclamé derrière SpaceBudz, un projet d’objets de collection natifs de Cardano et l’auteur d’une proposition d’amélioration de Cardano pour établir un standard de métadonnées Cardano NFT.

Les ventes de @spacebudzNFT commencent à devenir un peu folles Grand merci à @StaleDev pour avoir créé ce bot! pic.twitter.com/UW7iwCUL6J – Salle NFT (@NFTRoom) 30 mars 2021

Les développeurs peuvent ensuite intégrer dans les métadonnées du jeton un lien vers une adresse Arweave et / ou InterPlanetary File System où une image est stockée. Un exemple de NFT montre que la section «métadonnées» d’une transaction mint inclut un lien vers une adresse IPFS qui affiche le SpaceBud associé. Le résultat final est un jeton entièrement unique enregistré en permanence et transférable sur la blockchain Cardano – un NFT par de nombreuses définitions, sinon toutes.

Communauté florissante

Malgré les obstacles supplémentaires que les développeurs doivent franchir pour les créer, les NFT se sont révélés extrêmement populaires auprès des utilisateurs.

Selon Alessandro, SpaceBudz a vendu les 10000 NFT en seulement trois jours au prix de 50 ADA par, et il existe déjà un marché secondaire impatient où les SpaceBudz particulièrement rares se sont vendus jusqu’à 40000 $.

Même avant SpaceBudz, CardanoKidz travaillait sur des NFT natifs de Cardano dès août 2020. Plusieurs tours de prévente se sont vendus «quelques heures après le lancement», selon Zac, membre de l’équipe marketing de CardanoKidz. Un Kid inspiré de Satoshi s’est vendu pour 32000 ADA avant même que les jetons ne soient frappés, et les NFT eux-mêmes ont été mis en service fin mars.

Premier polychrome (FC) 001 frappé. @IOHK_Charles pic.twitter.com/FThPDvDNZX – CardanoKidz | Cardano NFTs (@CardanoKidz) 2 avril 2021

Zac attribue à des outils comme un jeton développé par la communauté et un outil de suivi des politiques de frappe pour aider à rendre la vie des développeurs plus facile. Les développeurs officiels de Cardano, IOHK, semblent également adopter la nouvelle verticale, alors que l’ingénieur en chef Polina Vinogravoda a donné un tutoriel rapide sur la frappe de NFT sur la chaîne mardi.

Une foule d’autres projets complètent l’écosystème de pointe, notamment CardanoBits inspirés de CryptoPunk et la plate-forme de frappe CNFT. Bien que toujours rudimentaires, les NFT sur Cardano sont également moins chers que ceux sur Ethereum: la frappe d’un jeton natif coûte environ 2 ADA, soit 2,50 $.

Bien que les développeurs travaillant dans cette communauté naissante aient réussi jusqu’à présent, ils sont finalement enthousiasmés par les contrats intelligents pour leur faciliter la vie.

«Nous avons hâte que les contrats intelligents arrivent pour plus de fonctionnalités, mais nous avions JUSTE suffisamment d’outils et d’expérience pour faire fonctionner les NFT sur Cardano», a déclaré Zac. «Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent.»