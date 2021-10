Farage fait irruption contre le fondateur de XR après avoir déclaré qu’il bloquerait l’ambulance avec une personne mourante | Politique | Nouvelles

Nigel Farage a examiné les manifestations de lundi d’Isulate Britain et a critiqué le gouvernement pour ne pas en faire assez pour réprimer les manifestants. Mais le présentateur de GB News était plutôt en colère après qu’une interview avec le co-fondateur d’Extinction Rebellion, Roger Hallam, l’a montré sans repentir à l’intervieweur qu’il continuerait à bloquer une ambulance même si quelqu’un était en train de mourir. M. Farage a été choqué par cette remarque et a déclaré qu’il ressentait du “mépris” pour M. Hallam alors qu’il embroche le militant du changement climatique.

Isulate Britain a affirmé qu’une soixantaine de partisans avaient bloqué Hanger Lane au nord de Londres, le tunnel Blackwall au sud-est de Londres et le pont Wandsworth au sud-ouest de Londres.

La manifestation a marqué la quatrième semaine de protestation du groupe qui a vu une injonction de la Haute Cour émise contre eux pour les empêcher de manifester sur la M25.

Des automobilistes furieux en colère contre l’inaction de la police ont été vus sur une vidéo traînant des manifestants hors de la rue pour permettre la circulation.

Les services d’urgence ont également été pris dans le chaos avec une femme devenue virale après avoir supplié le groupe de déménager afin qu’elle puisse voir sa mère âgée à l’hôpital.

M. Hallam est apparu sur le podcast Unbreak the Planet de The London Economics pour discuter de la manifestation.

L’animateur Mike Galsworthy lui a demandé: “Que feriez-vous dans cette situation, s’il ne s’agissait pas d’une manifestation d’Isulate Britain, mais d’une manifestation de Roger Hallam, dans cette circonstance, que feriez-vous?”

Hallam a carrément répondu: “Je resterais là-bas.”

M. Galsworthy a fait un suivi et a demandé: “Et si c’était une ambulance et qu’il y avait quelqu’un qui pourrait potentiellement mourir à l’intérieur, y resteriez-vous?”

Sans hésiter, M. Hallam a dit: “Oui.”

M. Farage a réfléchi à l’événement de la journée et a déclaré dans son émission GB News: “Je ne peux même pas vous dire le mépris absolu que je ressens pour Roger Hallam pour avoir dit ces mots et pour toutes ces personnes là-bas sur le pont de Wandsworth ce matin, sans écouter au grand plaisir de cette femme.

“J’en ai marre que le gouvernement parle durement à ce sujet, que la vie des gens soit gênée, que les emplois et les revenus des gens soient menacés.

“Et plus les pourparlers de Priti Patel et plus les pourparlers de Boris Johnson sont difficiles, plus ces manifestations deviennent graves et importantes.

“Nous devons arrêter ces personnes, inculper ces personnes et mettre ces personnes hors de danger.

“S’ils pensent qu’en faisant cela, ils réalisent une merveilleuse forme de martyre et si d’autres viennent à leur place.

“Et je ne pense pas que beaucoup d’autres le feraient, mais si d’autres viennent à leur place, eh bien, si c’est ce que nous devons faire pour que notre pays continue de bouger, c’est ce que nous devons faire.”

M. Farage a également noté des automobilistes en colère qui ont pris la situation en main et ont traîné les manifestants hors des routes pour permettre la circulation.

L’ancien chef du Brexit Party n’était pas surpris et craignait que les choses ne dégénèrent car le public a perdu confiance dans la police.

Dans la vidéo partagée par LBC, la femme peut être entendue crier et implorer les manifestants : « Ma mère est à l’hôpital ! Je dois l’atteindre maintenant !

« Elle est dans l’ambulance maintenant ! Pensez-vous que je suis stupide ?!”