Farage fustige les critiques de Twitter à la suite du contrecoup de ses opinions sur la frontière avec Djokovic : « Dérangeant » | Politique | Des nouvelles

Nigel Farage a qualifié l’Australie de « république bananière » après que Novak Djokovic a été empêché d’entrer dans le pays pour n’avoir pas fourni de preuves suffisantes de son statut de coronavirus. Mais les critiques de l’ancien chef du Brexit Party ont estimé que sa position politique dans le passé était en contradiction avec sa condamnation des règles frontalières australiennes, car il avait précédemment annoncé le système d’immigration strict du pays et avait fait campagne pour que la Grande-Bretagne reprenne le contrôle de ses propres frontières. M. Farage a accusé ses opposants « de gauche » de mal comprendre sa position et a déclaré que le problème ne concernait « pas les frontières » mais « le grand gouvernement intimidant les gens ».

S’exprimant sur GB News, M. Farage a présenté son émission de fin de soirée depuis Belgrade, en Serbie, où il s’est entretenu avec la famille de M. Djokovic après l’annulation de l’annulation du visa de la star du tennis.

M. Farage a discuté de l’histoire et a déclaré: « Voici ce que ce n’est pas, il y en a, en particulier à gauche, qui sont occupés sur Twitter à dire: » Que fait Nigel Farage, je pensais qu’il croyait aux contrôles aux frontières ?

« Je pensais qu’il croyait en un système de points à la australienne ? »

« Eh bien, oui, je crois aux contrôles aux frontières appropriés, je pense que vous ne devriez pas avoir une porte ouverte [system], voici le point, il ne s’agit pas de frontières.

« Il s’agit du virus, il s’agit de vaccinations, il s’agit de la façon dont le grand gouvernement intimide de plus en plus les gens.

« Tous ceux d’entre vous qui regardent régulièrement cette émission sauront que j’ai mis en garde ici ces derniers mois, quelque chose de très dangereux se passe, la société a été divisée en ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n’ont pas été vaccinés .

« Et de plus en plus, nous constatons un niveau d’intolérance envers ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner et cela atteint un niveau que je trouve franchement dérangeant. »

M. Farage a clairement indiqué qu’il n’était pas un « anti-vaxxer » malgré ses détracteurs souhaitant le décrire comme tel et a déclaré que M. Djokovic suivait les règles lorsqu’il a obtenu une dispense médicale pour assister à l’Open d’Australie à Victoria.

Le présentateur de GB News a ensuite déclaré que le Premier ministre australien Scott Morrison avait commis une « erreur catastrophique » avec ses règles frontalières et a critiqué les gouvernements forçant les gens à se faire vacciner.

M. Farage a été régulièrement attaqué pour sa position sur le sujet, la star du tennis britannique Sir Andy Murray se joignant à l’attaque.

L’ancien député européen a tweeté une vidéo de lui visitant la salle des trophées de la famille Djokovic avec Sir Andy répondant : « S’il vous plaît, enregistrez le moment gênant où vous leur dites que vous avez passé la majeure partie de votre carrière à faire campagne pour faire expulser des personnes d’Europe de l’Est. »

M. Farage a répondu : « Cher Andy, vous ne comprenez clairement pas la politique ou la campagne du Brexit, mais vous êtes rempli de préjugés. Concentrez-vous sur le tennis et, un conseil, souriez de temps en temps.

M. Farage a longtemps fait campagne pour que le Royaume-Uni ait un système frontalier plus strict et a félicité à plusieurs reprises l’Australie pour sa structure basée sur des points.

Il a tweeté en 2016 : « Il est clair maintenant pour notre sécurité nationale ainsi que pour la cohésion sociale que nous devons quitter l’UE et avoir un système d’immigration de style australien. »

M. Djokovic s’est vu refuser l’entrée en Australie mercredi après que les forces frontalières ont déclaré qu’il n’avait pas fourni de « preuves adéquates » de son statut de coronavirus.

Les règles australiennes stipulent que les personnes peuvent entrer dans le pays si elles sont complètement vaccinées ou peuvent prouver qu’elles ont une exemption médicale.

L’État de Victoria a exigé que tous les joueurs, fans et membres du personnel soient entièrement vaccinés s’ils souhaitent y assister.

M. Djokovic a affirmé qu’il avait bénéficié d’une exemption de l’État de Victoria et de Tennis Australia et a fait appel de la décision – qui a été annulée lundi.