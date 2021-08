Farage grince des dents à Biden alors qu’il passe en revue le montage de clips chargé de gaffes ” De quoi s’agissait-il ?! ” | Monde | Nouvelles

Nigel Farage est apparu dans son émission du soir GB News et a demandé aux téléspectateurs ce qu’ils pensaient du président Joe Biden et de sa capacité à diriger les États-Unis et le monde libre. M. Farage s’inquiétait pour la santé de M. Biden alors qu’il partageait plusieurs clips du chef de l’État américain trébuchant lors de conférences de presse et faisant d’autres gaffes. L’ancien chef du Brexit Party pense que M. Biden n’est pas apte à occuper un poste et a sympathisé avec lui car il doutait de sa santé.

S’exprimant sur GB News, M. Farage a partagé un montage de clips de M. Biden aux prises avec des interviews et des conférences de presse alors qu’il remettait en question sa capacité à gouverner.

Le premier clip montrait M. Biden lors d’un événement à l’hôtel de ville présidentiel en juillet, où il a été vu “décrocher” s’il y avait un homme sur la lune alors qu’il discutait du vaccin.

M. Biden, qui est connu pour avoir un bégaiement, semblait répondre aux préoccupations anti-vaccins alors qu’il essayait de faire comprendre comment les enfants sauraient s’il y a eu un homme sur la lune s’ils ne parlent qu’aux enfants.

Le président essayait de faire l’analogie pour expliquer pourquoi les anti-vaccins croient ce qu’ils font parce qu’ils se rassemblent tous.

M. Farage a hurlé: “Je veux dire, de quoi s’agissait-il, je sais que c’était une forme d’anglais, mais Dieu merci, vous avez besoin d’un interprète pour le comprendre.

“Je veux dire qu’il n’était aucunement cohérent dans cette réponse et c’était en juillet, regardez maintenant Joe Biden, donnant une conférence de presse au lendemain de la chute de Kaboul aux mains des talibans.”

Le clip suivant montrait M. Biden sortant d’une conférence de presse alors qu’il refusait de répondre aux questions des journalistes présents.

M. Farage a ajouté: “C’était donc ça, Kaboul est tombé, c’est une catastrophe à tous les niveaux et il ne répond pas à une seule question de la presse.

“Pourquoi ? Parce que ses assistants, ceux qui le contrôlent, ne pensent pas qu’il soit capable de leur répondre.”

Le GB News présenté a ajouté: “Oui, il n’est pas capable, en tant que président des États-Unis d’Amérique.

“Il ne peut même pas présider une conférence de presse, seuls les journalistes de compagnie sont autorisés à poser des questions dans un certain ordre.

“Le déclin cognitif n’est pas une chose drôle, beaucoup de gens le voient dans leur propre famille et c’est horrible.

“Je ne le souhaite à personne, mais nous parlons ici d’un homme qui n’est pas seulement le président des États-Unis d’Amérique, il est le leader du monde libre et j’affirme qu’il n’est pas digne de ce nom. Bureau.”