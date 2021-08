Farage & Hoey propose à Boris de défendre la Grande-Bretagne contre l’UE “Si cela signifie une dispute, qu’il en soit ainsi!” | Politique | Nouvelles

Nigel Farage a demandé à Boris Johnson de suivre le “premier travail” de Premier ministre et de maintenir l’intégrité du Royaume-Uni alors que le leader est confronté à une situation difficile en Irlande du Nord. M. Farage a déclaré que les problèmes de mouvement et de commerce entourant le protocole d’Irlande du Nord devaient être résolus, M. Johnson étant contraint de tenir tête à Ursula Von Der Leyen afin qu’il puisse enfin régler les problèmes du Brexit. M. Farage a été rejoint par la baronne Kate Hoey qui a également fustigé M. Johnson après que M. Farage ait conclu que si la défense de l’intérêt national, ce qui peut impliquer le déclenchement de l’article 16, avait provoqué une “énorme dispute, qu’il en soit ainsi”.

S’exprimant sur GB News, M. Farage et la baronne Hoey ont été invités à réfléchir sur le débat sur le Brexit jusqu’à présent, le couple n’ayant pas perdu de temps pour claquer les responsables des négociations.

M. Farage a déclaré qu’il était “à 75%” satisfait du déroulement du Brexit, mais a souligné qu’il avait toujours des problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord.

Mais l’ancien chef du Brexit Party a déclaré que cela offrait à Boris Johnson une opportunité de tenir tête à l’Union européenne et de dicter comment seraient les relations avec le bloc à l’avenir.

M. Farage voulait que M. Johnson soit ferme et prouve que le Royaume-Uni ne pouvait pas être bousculé et a déclaré: “Eh bien, Ursula Von Der Leyen était plus qu’heureuse au plus fort de sa panique à propos des vaccins pour ramener une frontière irlandaise dure.

“Et l’ironie de cela semble être perdue pour tout le monde et oubliée.

“Regardez, je pense qu’en fin de compte, le premier travail du Premier ministre du Royaume-Uni est de maintenir l’intégrité du pays.

Malgré les assurances publiques que Boris Johnson a données, ce n’est pas ainsi que les choses se sont déroulées, je ne sais pas s’il l’a bien compris à l’époque.

“Peut-être que l’Irlande du Nord était la pilule empoisonnée de Barnier qui était là dans le traité, mais comme le dit Kate, à long terme, et surtout compte tenu de l’endroit où nous allons être le 1er octobre.

“À un moment donné, nous devrons dire que je suis désolé que nous ne puissions pas supporter cela et bien sûr, les mêmes arguments viendraient des grandes entreprises.

“Mais à un moment donné, Boris Johnson doit défendre la totalité de notre intérêt national et si cela signifie une grande dispute, qu’il en soit ainsi.”

À partir du 1er octobre, de nouvelles règles d’importation d’aliments seront mises en place, qui obligeront les vétérinaires à inspecter les expéditions de viande, de poisson et de produits laitiers, à produire des certificats et à déposer des déclarations.

Les importateurs britanniques devront déclarer les marchandises auprès du ministère de l’Alimentation, de l’Environnement et des Affaires rurales. Des contrôles physiques supplémentaires sur toutes les marchandises suivront en janvier prochain.

Cela fait suite à une extension des viandes réfrigérées entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne qui seraient restreintes dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

“L’article 16 a été spécifiquement mis en place pour donner l’occasion de regarder à nouveau, je veux dire, le processus de l’article 16 est en fait très long et ce n’est pas aussi instantané que cela se produirait.

“Je pense que si nous devions invoquer l’article 16, cela enverrait en fait une onde de choc à l’Union européenne – si quelque chose la choque – que nous sommes prêts à le faire.

“Lord Frost a clairement indiqué que les critères étaient remplis.”

La baronne Hoey a ajouté que ceux qui souffrent à cause du protocole demandent pourquoi le gouvernement britannique n’invoque pas l’article 16 pour résoudre les problèmes.

Elle était d’accord avec M. Farage et a déclaré que le meilleur moyen pour Boris Johnson de lui prouver que le Royaume-Uni comptait pour lui était de commencer par invoquer l’article 16 pour régler les problèmes en Irlande du Nord.