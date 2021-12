Dans le dernier épisode de « Tucker Carlson Today » de Fox Nation, l’ancien membre du Parlement européen de l’UKIP, Nigel Farage, largement considéré comme le leader du mouvement Brexit en Grande-Bretagne, a raconté le mépris avec lequel il a été traité lors de son dernier jour en tant que député européen.

Farage a déclaré à l’hôte Tucker Carlson qu’il entretenait une relation amicale avec les autres membres de l’Assemblée européenne, mais que sa tentative réussie de faire rompre la Grande-Bretagne avec la coalition mondialiste ne convenait pas aux dirigeants de l’UE.

Il a également suggéré que vanter l’identité nationale provoque la version européenne du syndrome de dérangement de Trump parmi les élites.

CLIQUEZ POUR OBTENIR FOX NATION

Carlson a ensuite diffusé un extrait du discours final de Farage en 2020 :

« C’est donc ça – le dernier chapitre, la fin de la route. Une expérience politique de 47 ans de ce pouvoir », a-t-il déclaré.

« Et je peux vous promettre à la fois à l’UKIP et au Brexit Party, que nous aimons l’Europe. Nous détestons simplement l’Union européenne. »

Farage a ébouriffé les plumes de la présidence lorsque lui et plusieurs législateurs britanniques assis près de lui se sont levés et ont agité de minuscules drapeaux Union Jack alors que le partisan du Brexit terminait ses remarques.

À ce stade, la vice-présidente du Parlement européen de l’époque, Mairead McGuinness, a coupé le micro de Farage et lui a dit qu’il violait la procédure :

« Si vous désobéissez aux règles, vous serez exclu », a déclaré McGuinness, un législateur irlandais. « Pourrions-nous s’il vous plaît enlever les drapeaux. »

NIGEL FARAGE: BREXIT BATTLE MONTRE LES DEUX PARTIES ‘CHANTANT LA MEME CHANSON’ SUR LE POPULISME ‘SANS LE SIGNIFIER’

Sur Fox Nation, Farage a déclaré à Carlson qu’en effet McGuinness était le plus bouleversé par le spectacle d’identité nationale que l’Union Jack représentait à ce moment-là :

« Ce qui l’a agacée, ce sont les drapeaux. Ils ne veulent pas de drapeaux nationaux », a-t-il déclaré.

« Ils veulent abolir les drapeaux nationaux et les remplacer par un nouveau drapeau européen. »

PHOTO DE DOSSIER: La commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité et à l’union des marchés des capitaux, Mairead McGuinness, prend la parole lors d’une conférence de presse sur la promotion de l’ouverture, de la force et de la résilience du système économique et financier européen à Bruxelles, Belgique, le 19 janvier 2021 au siège de l’Union européenne. Kenzo Tribouillard/Piscine via REUTERS/Fichier Photo

Farage a déclaré que McGuinness est désormais commissaire européen en charge des marchés financiers.

Il a fait remarquer qu’au cours de ses 21 années au Parlement européen, il avait en fait contribué à attirer l’attention du public sur la commission, bien que pas de la manière souhaitée par de nombreux dirigeants.

« J’avais fait plus pour leurs relations publiques que quiconque n’y était jamais allé auparavant, maintenant, peut-être pas d’une manière qu’ils avaient prévue à l’origine. Et le genre de manque de respect de me traiter de cette façon dans les dernières secondes a tout dit, » il a dit. « Mais, comme je vous l’ai dit plus tôt dans cette conversation, ils croient qu’ils ont une supériorité morale sur nous. »

« Ils nous détestent. Ils nous détestent pour quoi… ils nous détestent pour ce que nous croyons. Et ils pensent à cause de ce que nous pensons être des gens terribles. Et cela se manifeste ici avec le syndrome de dérangement de Trump et bien d’autres choses. »

Les bonnes choses viennent dans des packages virtuels. Jusqu’au 3 janvier, tout le monde peut obtenir 35% de réduction sur l’un des forfaits annuels de Fox Nation en utilisant le code promotionnel CELEBRATE à la caisse.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.