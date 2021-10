Farage révèle une solution pour protéger les députés du public après l’attaque de Gove « Seulement trop heureux » | Politique | Nouvelles

Nigel Farage de GB News a été choqué après avoir regardé des images du secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, harcelé dans la rue par des manifestants et a exhorté le gouvernement à installer une meilleure sécurité pour les politiciens. Il a expliqué aux téléspectateurs qu’il avait été contraint d’engager une sécurité privée au cours de sa carrière politique et se sentait beaucoup mieux sachant qu’il y avait des gens sur place pour l’aider. Mais M. Farage est allé plus loin et a proposé une solution de sécurité au gouvernement britannique qui impliquait de recycler les vétérans de l’armée pour qu’ils intègrent les services de sécurité des députés.

Des manifestants anti-verrouillage ont ciblé M. Gove alors qu’il traversait seul Westminster et lui ont crié des obscénités.

Les manifestants en colère ont injurié le ministre et ont demandé des réponses sur les raisons pour lesquelles le pays a été mis en quarantaine, la police s’étant rapidement rendue sur les lieux pour défendre M. Gove.

La question de la sécurité des députés est au premier plan des discussions après la mort de Sir David Amess.

M. Farage a proposé sa solution et a déclaré que les anciens combattants ne seraient « que trop heureux » d’aider à la sécurité des députés s’ils recevaient la bonne formation.

Il a expliqué que la police serait trop occupée pour le faire elle-même et a expliqué : « Il y a un grand nombre de personnes qui ont servi dans les forces armées en Afghanistan et en Irak, qui ne seraient que trop heureuses d’être formées pour sortir, s’occuper députés et sauvegarder notre processus démocratique.

« J’ai insisté sur ce point hier et, fait intéressant, j’ai reçu beaucoup de soutien pour cela aujourd’hui. »

Le spécialiste de la sécurité Will Geddes a rejoint M. Farage dans son émission pour donner son évaluation de l’attaque contre M. Gove.

Il a expliqué qu’il était « assez déconcertant » pourquoi M. Gove marchait seul dans Westminster à la suite des événements récents et a expliqué que le « baromètre » est actuellement hostile aux députés.

L’expert en sécurité a expliqué qu’il incombait au gouvernement d’investir dans la sécurité et que les attaquants potentiels chercheraient toujours le chemin de la moindre résistance.

Le porte-parole de Boris Johnson a commenté les manifestants et a déclaré : « Bien que les manifestations pacifiques restent une pierre angulaire importante de notre démocratie, un langage menaçant, intimidant ou abusif ne peut être toléré.

«Ce qui est totalement inacceptable, c’est que ceux qui ne sont pas d’accord avec notre approche essaient de cibler des individus – qu’il s’agisse de ministres, ou même d’écoles, ou de parents et d’enfants.

« Ce genre de comportement est odieux et ne sera jamais toléré dans une société démocratique. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a ajouté : « Les politiciens devraient pouvoir sortir sans être intimidés ni craindre pour leur sécurité. »