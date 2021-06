06/03/2021

Le à 21h15 CEST

joueurs colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 4 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Roland-Garros en une heure et trente-six minutes par 7 (7) -6 (0) et 6-3 aux français Jo-Wilfried Tsonga Oui Dan ajouté. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires deux fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, l’a fait une fois. De plus, Farah et Cabal ont réalisé 78 % de premier service, réussissant à remporter 70 % des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 70 % et 62 % de points obtenus au service. Pour conclure, dans la section des pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 2.

En huitièmes de finale, les vainqueurs seront mesurés contre les Australiens Luc saville Oui Max purcell.

Le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.