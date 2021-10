Farah et Cabal remportent les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

26/10/2021 à 22h00 CEST

joueurs colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabale, le numéro 11 de l’ATP et le numéro 14 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 4-6, 6-3 et 10-8 en une heure et trente-deux minutes aux hollandais Jean-Julien Rojer et Wesley koolhof, numéro 41 de l’ATP et, numéro 15 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, les joueurs de tennis se qualifient pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Pendant le match, Farah et Cabal, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs adversaires une fois, ont atteint 73% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont pris 70% des points de service. Quant à Rojer et Koolhof, ils ont également réussi à briser le service de leurs adversaires à une occasion, ont eu un premier service de 64%, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à gagner 67% de leurs points de service.

En quart de finale, Farah et Cabal joueront contre les joueurs espagnols Feliciano López et Stefanos Tsitsipas.

Le tournoi se déroule à Vienne entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 18 couples s’affrontent et un total de 16 arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.