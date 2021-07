07/05/2021

Le 07/06/2021 à 02:45 CEST

joueurs colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale, le numéro 4 de l’ATP et le numéro 5 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-4, 2-6 et 6-4 en deux heures et onze minutes aux Australiens Luc saville Oui Max purcell, numéro 32 de l’ATP et, numéro 43 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les quarts de finale.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont eu une efficacité de 71% au premier service, ont commis une double faute et ont réalisé 73% des points de service. Quant à Saville et Purcell, ils ont réussi à casser 3 fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 57%, ils ont fait 4 doubles fautes et ils ont réalisé 62% de leurs points de service.

Farah et Cabal se retrouveront en quarts de finale de la compétition avec les joueurs américains bélier Rajeev Oui Joe Salisbury.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il se déroule sur une pelouse extérieure et au cours de celui-ci, un total de 64 couples peuvent être vus. De plus, elle est célébrée du 28 juin au 11 juillet à Londres.