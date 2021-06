Farah et Cabal s’imposent en quarts de finale de Roland-Garros

06/08/2021

joueurs colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 4 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-2, 6 (3) -7 (7) et 7-5 en deux heures et trente-quatre minutes en roumain Horia Tecau et le joueur allemand Kévin Krawietz, numéros 23 et 16 de l’ATP en quarts de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en demi-finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Farah et Cabal, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire vaincue l’a fait une fois. De plus, Farah et Cabal ont eu 71% du premier service, réussissant à remporter 62% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 73% et ils ont réalisé 63% des points de service. Enfin, concernant les fautes, les joueurs classés ont commis 7 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 6.

Lors des demi-finales Farah et Cabal affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert contre Nikola Cacic Oui Tomislav Brkic.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Double Masc.) se déroule du 30 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.