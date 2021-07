Farah Khan revient à la télévision avec ZEE Comedy Factory, dit “J’ai le meilleur travail”

in

Farah Khan revient à la télévision avec une émission de rire

La cinéaste dirigée par un chorégraphe Farah Khan revient à la télévision et cette fois avec un spectacle de rires, le réalisateur « Om Shanti Om » fera partie du Zee Comedy Show qui verra des comédiens populaires divertir le public avec leur esprit et leur humour. L’émission sera produite par Optimystix Entertainment.

Plusieurs célébrités allant des acteurs aux comédiens et même des chanteurs se joindront au spectacle. Selon les derniers rapports, les comédiens Ali Asgar, Divyansh Dwivedi, Gaurav Dubey, Ballraaj, Siddharth Sagar, Divyansh Dwivedi, ainsi que Tejasswi Prakash, les jeunes mariés Sugandha Mishra et Sanket Bhosale, Punit J Pathak et Aditya Narayan. Tous les participants seront répartis en deux équipes.

Quant à Farah, elle ne fera partie d’aucune équipe mais jouera le rôle de Laughing Buddha. On verra Farah réagir aux blagues des équipes, donner des punchlines et ajouter du carburant à tout le déroulement sur scène. La cinéaste trouve son rôle « le meilleur travail » et elle a hâte de rire de tout son cœur alors que les défis visuels se déroulent sur scène.

Dans un communiqué, Farah a déclaré que la série voulait mettre sur un plateau toutes sortes de comédies allant du slapstick aux sketches, en passant par les parodies, le tout pour apporter de la joie et de la joie dans les moments difficiles. Et élever l’humeur de la nation. The Zee Comedy Factor aspire à faire en sorte que les familles déstressent et éclatent de rire pendant que les meilleurs comédiens chatouillent leur drôle d’os.

Farah a déjà participé à de nombreuses émissions comme Tere Mere Beech Mein, Lip Sing Battle, Farah Ki Daawat et a été juge à des émissions de téléréalité comme Dance India Dance, Indian Idol, Jhalak Dikhhlaa Jaa. Farah a également été l’hôte de Bigg Boss et de l’épisode du lever de rideau de Khatron Ke Khiladi Made in India l’année dernière.

Le spectacle proposera des défis visuels, une comédie sur une pente à 90 degrés avec des mises en scène miniatures. À partir du 31 juillet, l’émission sera diffusée sur Zee TV tous les week-ends

