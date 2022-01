Farce bureaucratique de l’UE alors que les avions sont contraints de survoler l’Europe sans passagers – « Inutile | Monde | Des nouvelles

Les directives qui causent des dommages massifs à l’environnement ont été très critiquées par les écologistes, nombre d’entre eux demandant la UE modifier les nouvelles règles. Les règles, qui obligent normalement les compagnies aériennes à utiliser au moins 80% de leurs créneaux horaires alloués dans les aéroports, ont été levées début 2020 alors que le coronavirus frappait le continent.

Mais depuis lors, le bloc a commencé à les réintégrer, et le mois dernier, la Commission européenne a fixé le seuil à 50 % pour la saison des voyages d’hiver.

Le groupe Lufthansa, qui comprend Brussels Airlines, Austrian Airlines, Eurowings et Swiss, a dû effectuer 18 000 vols inutiles de mi-décembre à mi-mars pour se conformer aux directives de Bruxelles, a indiqué la compagnie.

Le groupe aérien a annoncé son intention d’annuler 33 000 vols réguliers d’ici la fin mars en raison d’une baisse de la demande due à la vague d’infections à l’omicron à travers le continent.

Boris Ogurksy, un porte-parole de Lufthansa, a déclaré : « D’autres régions du monde adoptent une approche plus pragmatique ici, par exemple [in the US] en suspendant temporairement les règles des créneaux en raison de la situation pandémique actuelle.

« Cela profite au climat et aux compagnies aériennes. »

Carsten Spohr, PDG du groupe aérien, a précédemment décrit bon nombre des 18 000 voyages comme des vols «vides et inutiles».

George Gilkinet, ministre belge de la Mobilité, a appelé Bruxelles à mettre un terme à cette « absurdité environnementale, économique et sociale » après qu’il est apparu que la compagnie aérienne nationale de son pays était contrainte d’effectuer tant de vols à vide.

L’écologiste adolescente, Greta Thunberg, a tweeté sarcastiquement: « L’UE est sûrement en mode d’urgence climatique. »

LIRE LA SUITE : Macron face à des assauts sur des cartes d’identité françaises rédigées en anglais

Un porte-parole du ministère belge des Transports a déclaré au Telegraph : « Depuis le début de la pandémie, nous avons allégé la règle d’utilisation des créneaux horaires pour atténuer les dommages financiers au secteur et empêcher les vols fantômes nuisibles à l’environnement.

« Notre objectif est d’accompagner la reprise du secteur et nous annoncerons prochainement notre approche pour l’été 2022. »