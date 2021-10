Farce de bon de chaudière ! Un programme de 400 millions de livres sterling annulé car il aidera seulement 90 000 ménages à passer au vert | Royaume-Uni | Nouvelles

L’entrepreneur autodidacte a déclaré qu’avec la pénurie actuelle de compétences au Royaume-Uni, il faudrait « 100 ans » pour remplacer les chaudières conventionnelles dans les 30 millions de foyers du pays. Le gouvernement conservateur de M. Johnson a vanté à plusieurs reprises les pompes à chaleur comme un élément clé de sa bataille pour atteindre le zéro carbone d’ici 2050.

Ils fonctionnent en forant des trous profonds dans le sol qui utilisent ensuite la chaleur naturelle de la planète et une petite quantité d’électricité pour chauffer les maisons et faire bouillir l’eau.

Bien qu’il s’agisse d’une bonne idée, M. Mullins a déclaré que la technologie actuelle donne des résultats douteux.

Et avec les ministres cherchant à interdire la vente de chaudières à gaz conventionnelles à partir de 2035, il est faux de faire de leur installation un remède miracle aux problèmes de carbone du pays, a-t-il affirmé.

Il a déclaré à MailOnline : « Nous avons besoin d’objectifs liés au monde réel, des objectifs qui, lorsque vous examinez la technologie et l’infrastructure disponibles, sont réalistes.

«C’est ce qui rendra le Royaume-Uni plus vert, et si nous continuons à faire semblant de prêcher dans le ciel, cela prendra plus de temps car personne ne s’engagera sur la question.

« Les pompes à chaleur ne peuvent actuellement pas produire suffisamment d’énergie pour chauffer l’eau, et il est même suggéré qu’elles pourraient augmenter les risques de maladie du légionnaire, et en ce qui concerne les chaudières à hydrogène, elles n’en sont qu’au stade du prototype, vous pouvez donc » t juste sortir et en obtenir un.

« Et même si vous pouviez, il y a le petit problème de l’absence d’un pipeline d’hydrogène pour que le gaz vert soit disponible pour les ménages et les entreprises.

«Et enfin, l’effort massif qu’il faudrait pour faire passer les 30 millions de logements du Royaume-Uni du vieux gaz à l’énergie verte selon le calendrier du gouvernement occuperait la récolte actuelle d’ingénieurs en chauffage du pays pendant 100 ans.

«Nous avons déjà une pénurie massive de compétences dans ce domaine en raison de décennies de sous-formation et d’envoi de tout le monde à l’université pour étudier l’anglais ou la sociologie plutôt que d’inscrire davantage d’apprentis dans les métiers du bâtiment.

« Donc, mon message aux ministres est : devenez réaliste si vous voulez que quelque chose change. »

Il a parlé alors qu’il apparaissait que seulement 90 000 ménages britanniques obtiendraient des bons de 5 000 £ pour aider à assumer le coût d’installation des pompes.

À partir d’avril, les familles seront encouragées à installer des systèmes de chauffage à faible émission de carbone, les subventions devant coûter aux contribuables anglais et gallois au moins 450 millions de livres sterling au total.

Cependant, le financement ne permettra que 90 000 installations de pompes à chaleur sur trois ans, bien en deçà de l’objectif du Premier ministre de 600 000 par an d’ici 2028.

Les conservateurs commencent déjà à se demander si les bons auront un impact si seule une fraction du pays peut en bénéficier.

Le gouvernement est sur le point de dévoiler des plans détaillés pour atteindre Net Zero plus tard dans la journée.

Cela inclura la liste complète des changements adoptés afin que le Royaume-Uni puisse réduire ses émissions de carbone à « zéro net » d’ici 2050.

M. Johnson devrait également présenter les arguments en faveur de sa campagne verte – moins de deux semaines avant le début du sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

Écrivant dans The Sun, le Premier ministre a juré que « les chemises vertes de la police des chaudières » n’enfonceraient pas les portes pour arracher les chaudières à gaz sales et a déclaré que personne ne se ferait arracher son « fidèle vieux combi ».

Il a ajouté: «Nous allons rendre les alternatives sans carbone moins chères à installer afin que lorsque vous ou votre propriétaire venez remplacer votre chaudière, il est plus logique d’opter pour un remplacement plus propre et plus efficace qui, vous le savez, aidera la planète. . «