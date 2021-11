Farce Football: Robert Lewandowski a encore une fois refusé le Ballon d’Or – honoré comme « attaquant de l’année »

Si je devais inventer une devise pour le « football moderne », ce serait dans l’esprit de l’attribution du Ballon d’Or par France Football à Lionel Messi : « A ceux qui ont, plus sera donné.

Messi a remporté son 7e Ballon d’Or. Il a connu une saison 2020/21 impressionnante, entraînant le FC Barcelone à la troisième place de la Liga tout en sortant de la Ligue des champions contre le PSG en huitièmes de finale. Mais si Messi n’a rien gagné au niveau des clubs, il a enfin remporté un international. trophée, soulevant la Copa America 2021 avec l’Argentine.

France Football a brutalement annulé le Ballon d’Or lors de la saison 2019/20, qu’un sextuple Robert Lewandowski était de loin le favori à remporter. Cette année, la publication a imaginé un nouveau prix, « Striker of the Year », qui est un prix de consolation à peine voilé pour le Polonais. Même France Football est évidemment gêné que ses électeurs soient tout simplement incapables de donner le Ballon d’Or à un joueur qui n’est ni du FC Barcelone (Messi) ni du Real Madrid (Ronaldo, Luka Modric), comme ils le font depuis 2008.

Lewandowski a gracieusement accepté son prix. Il devrait pleinement profiter des projecteurs :

Je n’ai pas besoin d’être aimable, cependant. S’il doit y avoir des récompenses individuelles dans le football, alors je veux que le meilleur individu d’une saison les remporte. Messi restera dans l’histoire comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, peut-être le plus grand. Mais sa saison 2020/21 n’a pas été aussi bonne individuellement que celle de Lewandowski.

Après avoir remporté tout ce qu’il y avait à gagner au cours de la saison depuis 1956 au cours de laquelle France Football a annulé le prix, Lewandowski a contribué de manière décisive au 9e titre consécutif de Bundesliga du Bayern Munich. En chemin, il a battu l’un des records les plus anciens : le record « incassable » de Gerd Müller, vieux de cinquante ans, de 40 buts en une seule saison de Bundesliga.

Lewandowski a égalé le record de Müller lors de la 33e journée, et il l’a battu, marquant son 41e but, lors de la 34e journée. Il a réussi à battre le record de Müller malgré une série de quatre matchs ratés en raison d’une blessure au LCA qu’il a subie en service international avec la Pologne.

Lewandowski a marqué 41 buts en 29 matchs (dont un au cours duquel il s’est reposé).

Cette même séquence de matchs a malheureusement coïncidé avec le match de quart de finale décisif du Bayern contre le Paris Saint-Germain, qui a éliminé le Bayern sur des buts à l’extérieur. Mais cela met en évidence l’importance individuelle de Lewandowski plutôt que de la diminuer : s’il avait été en forme, le Bayern avait de très bonnes chances de défendre avec succès son titre de Ligue des champions.

Peut-être que Lewandowski livrera encore une autre saison surhumaine; plus probablement, cependant, il ne remportera jamais le Ballon d’Or. Comme les récompenses individuelles reviennent aux mêmes favoris année après année, quelles que soient leurs performances réelles, il semble de plus en plus improbable qu’un joueur de Bundesliga puisse jamais gagner, peu importe à quel point il est talentueux, important, dévoué.

C’était Robert Lewandowski pour le Bayern Munich en 2020/21, et ce n’était toujours pas suffisant.