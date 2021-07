Fardeau carbone équitable: l’UE doit abandonner sa proposition d’ajustement des frontières carbone

Mais le fait est que si le couvert forestier européen a augmenté de 9 % entre 1990 et 2014, soit près de 13 millions d’hectares, alors qu’au niveau mondial, 11 millions d’hectares ont été perdus au profit d’une agriculture qui servait les besoins de consommation de l’UE.

Au cœur de la réaction contre la «taxe carbone» que les États-Unis et l’UE veulent lever pour décourager l’importation de produits à forte intensité de carbone, pour pousser les juridictions manufacturières à réduire les émissions, se trouve l’iniquité dans la répartition des responsabilités climatiques. En effet, cela a été jusqu’à présent un leitmotiv des négociations sur l’action climatique. Ainsi, le ministre de l’Environnement de l’Union, Prakash Javadekar, avait, dans une certaine mesure, raison de qualifier ces taxes d’injustes et d’iniques.

L’UE et les États-Unis proposent des « tarifs d’ajustement aux frontières du carbone » qui s’appliqueront aux importations avec une traînée d’émissions lourdes. Le Royaume-Uni et le Canada seraient également en train de discuter de telles mesures. Javadekar, d’autre part, a souligné l’investissement important de l’Inde dans les énergies renouvelables et l’augmentation de la couverture forestière, et le fait que les pays développés n’ont pas respecté les engagements du Fonds vert pour le climat, en vertu desquels les pays en développement devaient recevoir 100 milliards de dollars pour le développement vert d’ici 2020. Cela a maintenant été reporté à 2025.

Les pays développés – les membres de l’UE, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni – ont systématiquement omis de prendre en compte leur fardeau historique dans les discussions sur le climat et les propositions d’action climatique. Les émissions accumulées de leur parcours de croissance – vis-à-vis de l’objectif de l’accord de Paris d’une augmentation de moins de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle pour le réchauffement climatique d’ici 2100 – ont réduit le budget d’émission des pays en développement pour sortir leurs milliards de dollars de la pauvreté . Cela mis à part, dans le contexte de la pandémie entraînant une insécurité palpable des chaînes d’approvisionnement mondiales, le soi-disant tarif d’ajustement aux frontières ralentira également probablement la croissance des investissements dans des juridictions comme l’Inde et la Chine, sinon les rapatriera entièrement dans le monde développé.

Non seulement un tarif d’ajustement à la frontière rendra probablement l’énergie fossile dans le monde développé plus compétitive – puisqu’il punira une production similaire dans ses pays exportateurs – il dissuadera également les entreprises de déplacer des usines/de nouveaux investissements vers des juridictions à faible coût. Et dans un double coup dur, on ne sait pas quand l’UE mettra fin à l’allocation gratuite de crédits carbone à ses propres industries très polluantes, bien qu’elle ait parlé de la nécessité d’y mettre fin pour les industries qui bénéficieront du mécanisme d’ajustement des frontières carbone. Plus tôt cette année, le Parlement européen a voté pour maintenir ces allocations intactes pour ces industries.

Ce n’est le cas pour personne que l’Inde et le reste du monde en développement ne devraient pas faire d’efforts sur le développement vert et tout le fardeau devrait être assumé par le monde développé. Mais il doit y avoir un certain degré de proportionnalité. Le récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur ce qui doit être fait pour avoir des émissions « nettes zéro » d’ici 2050 montre à quel point le gradient de réduction des émissions doit être abrupt.

Comme Deepak Gupta, ancien secrétaire du MNRE, l’a souligné (bit.ly/2UjbhRH), le « zéro net » mondial d’ici 2050 ne signifie pas que tous les pays atteignent le zéro net d’ici cette année-là ; une approche plus équitable serait que les émetteurs historiques deviennent nets zéro beaucoup plus tôt pour permettre aux pays en développement de disposer d’un espace carbone pour croître et réduire de manière significative la pauvreté. Pendant ce temps, le monde développé devra être plus consciencieux dans son approche de l’action climatique ; l’UE peut claquer son accord vert européen (EGD) et parler de préserver et d’augmenter sa couverture forestière en limitant l’activité agricole, qui nécessite la déforestation. Mais le fait est que si le couvert forestier européen a augmenté de 9 % entre 1990 et 2014, soit près de 13 millions d’hectares, alors qu’au niveau mondial, 11 millions d’hectares ont été perdus au profit d’une agriculture qui servait les besoins de consommation de l’UE.

