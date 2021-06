Fardeau des importations : le gouvernement élabore un plan pour augmenter la capacité des engrais P&K

Tous les départements travaillent conjointement pour commencer l’exploitation des réserves potentielles dès que possible, selon le communiqué. La potasse est la matière première clé pour la fabrication d’engrais au muriate de potasse (MoP).

Préoccupé par la hausse extraordinaire des prix des matières premières utilisées pour fabriquer des engrais à base de phosphate diammonique (DAP) sur le marché international cette année, le gouvernement a décidé d’augmenter la production nationale pour réduire les importations. Le Centre a déjà décidé d’augmenter la subvention sur le DAP de 140% à Rs 1 200/sac pendant cette saison kharif pour isoler les agriculteurs de la flambée des prix mondiaux.

L’allocation budgétaire pour la subvention des engrais P et K pour l’exercice 22 est de 20 720 crores de Rs contre 37 372 crores de Rs dépensés au cours de l’exercice 21. La facture totale des engrais pour l’exercice en cours a été fixée à 79 530 crores de roupies, contre 1,28 crore de lakh de roupies, l’urée étant l’engrais le plus couramment utilisé et le plus subventionné. Après la décision sur le DAP, la facture des subventions aux engrais augmentera de 14 775 crores de roupies au cours de l’exercice en cours.

Depuis plus d’une décennie maintenant, les prix aux agriculteurs des engrais phosphatés et potassiques sont dans une large mesure déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont fixes. Ces engrais sont pour la plupart importés, jusqu’à 90 % de la demande annuelle.

Le ministre d’État chargé du fertliser Mansukh Mandaviya a été chargé d’exploiter commercialement et d’augmenter la production dans les 30 lakh tonnes de gisements de phosphorite disponibles au Rajasthan, dans la partie centrale de l’Inde péninsulaire, Hirapur (Madhya Pradesh), Lalitpur (Uttar Pradesh), Mussoorie le synclinal (Uttarakhand) et le bassin de Cuddapah (Andhra Pradesh), a annoncé lundi le ministère des engrais.

Présidant une réunion avec des responsables du ministère et des parties prenantes de l’industrie pour améliorer la disponibilité des engrais phosphatés et réduire la dépendance aux importations, Mandaviya a déclaré que le département des engrais est prêt avec un plan d’action pour faire de l’Inde Aatmanirbhar en phosphate naturel, la principale matière première à fabrication DAP.

Des discussions et une planification avec le département des mines et la Commission géologique de l’Inde se poursuivent pour accélérer l’exploration des ressources potentielles de minerai de potassium dans le Satipura, Bharusari et Lakhasar du Rajasthan et pour explorer dans l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Gujarat, l’Andhra Pradesh et le Karnataka. Tous les départements travaillent conjointement pour commencer l’exploitation des réserves potentielles dès que possible, selon le communiqué. La potasse est la matière première clé pour la fabrication d’engrais au muriate de potasse (MoP).

En 2019-2020, les ventes totales d’engrais DAP et MoP s’élevaient à environ 13 millions de tonnes, dont DAP à lui seul environ 10 millions de tonnes, selon les estimations de l’industrie. En 2020-2021, la consommation d’engrais DAP et MoP aurait augmenté de plus de 15 % pour atteindre environ 15 millions de tonnes.

Les prix internationaux de l’acide phosphorique, de l’ammoniac et d’autres articles utilisés dans le DAP ont augmenté de 60 à 70 % depuis fin mars. Les prix du DAP fini sur le marché international ont également augmenté. Malgré cette forte augmentation, les prix du DAP en Inde n’ont initialement pas été augmentés par les entreprises, mais certaines entreprises ont par la suite augmenté les prix au début de cet exercice. Le gouvernement a ensuite demandé à toutes les entreprises d’engrais de vendre leurs anciens stocks de DAP aux anciens prix uniquement.

