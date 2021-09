FareShare demande au gouvernement d’étendre le financement du gaspillage alimentaire de 5 millions de livres sterling avec une nouvelle campagne – Grocery Gazette

Distribution de nourriture FareShare a appelé le gouvernement britannique à prolonger son financement de 5 millions de livres sterling pour empêcher le gaspillage de millions de tonnes de nourriture.

Selon FareShare, sans le soutien du gouvernement, 53 millions de repas de nourriture seront gaspillés.

En conséquence, l’association caritative a lancé sa nouvelle campagne #FoodOnPlates pour empêcher le gaspillage de millions de tonnes d’aliments frais et invendus, alors qu’elle pourrait plutôt aller à des associations caritatives et à des groupes communautaires nourrissant les familles.

Le lancement intervient alors que la recherche a révélé qu’une personne sur huit au Royaume-Uni a du mal à se procurer de la nourriture – et la pandémie a fait en sorte que beaucoup plus de familles sont confrontées à l’insécurité alimentaire.

Selon les recherches, 67% des organisations caritatives fournissant une aide alimentaire d’urgence déclarent qu’elles devraient continuer, même si les restrictions s’assouplissent.

Malgré cela, l’organisme de bienfaisance a révélé qu’il est moins cher pour les agriculteurs de gaspiller des aliments bons à manger que de les envoyer aux organismes de bienfaisance en mettant des repas dans les assiettes des gens.

« C’est un scandale que de la bonne nourriture pourrisse dans nos champs ou soit jetée dans des digesteurs de biogaz ou des décharges alors que tant de familles dépendent encore de l’aide alimentaire à la suite de la crise, avec des milliers d’autres incapables de s’offrir des fruits et légumes sains, », a déclaré Lindsay Boswell, directrice générale de FareShare.

Cependant, la France offre des incitations aux entreprises via une fiscalité réduite pour la redistribution des aliments et obtient six fois plus d’aliments invendus à des organisations caritatives.

Boswell a ajouté : « La France sauve six fois plus de nourriture invendue que nous ne le faisons au Royaume-Uni, en partie grâce à des allégements fiscaux qui couvrent les coûts supplémentaires liés à l’acheminement de cette nourriture à des organisations caritatives.

« C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de rétablir un financement historique pour préserver la bonne nourriture et la mettre dans l’assiette des gens. »

Pendant la pandémie, FareShare a distribué 19 000 tonnes de denrées alimentaires d’urgence données par le gouvernement et les entreprises.

