Farfán guide le retour d’Alianza et Gregorio Pérez fait ses débuts avec une victoire au Pérou

L’attaquant Jefferson Farfán a dirigé le 3-2 retour qui a scellé l’Alianza Lima lors de la dixième journée de la deuxième phase de la Liga 1 au Pérou, qui a également permis au L’Université des Sports bat San Martín 2-0, au retour au pays de l’entraîneur uruguayen Gregorio Pérez.

Farfán a montré qu’il était complètement remis de la blessure au genou qui l’avait éloigné du terrain pendant plusieurs mois et a marqué, d’un coup franc parfait, le but qui a permis à Alianza de consolider à la première place de la deuxième phase et d’obtenir seulement deux points. derrière Sporting Cristal dans le cumulatif général de l’année. Alianza a dépassé deux buts encaissés grâce aux annotations d’Oslimg Mora, Wilmer Aguirre et Farfán, ce dernier après 95 minutes de jeu, qui a atteint 24 points dans la deuxième étape et 40 dans le tableau cumulé.

Pour sa part, le vétéran entraîneur uruguayen Gregorio Pérez a fait un retour rêvé sur le banc de l’Université des Sports, qui a remporté ce lundi une solide victoire 2-0 sur San Martín, lors du match clôturé de la dixième journée. Pérez, qui est revenu dans la populaire équipe crème après l’avoir dirigée l’année dernière jusqu’au début de la pandémie de covid-19, a envoyé une équipe à vocation offensive qui lui a permis d’ajouter une victoire avec des scores de l’Uruguayen Luis Urruti et de l’Argentin- L’attaquant péruvien Tiago Cantoro. Avec 14 points, le U s’est hissé à la huitième position de la deuxième phase et à la quatrième du tableau cumulé annuel, ce qui lui assure en principe une place pour la prochaine Coupe d’Amérique du Sud.

Les Cristal sportif, quant à lui, lui a donné un battu 5-2 par Alianza Atlético, avec deux buts d’Irven Ávila, et les autres de Martín Távara, Marcos Riquelme et Christopher Gonzales.

Parmi les autres résultats remarquables de la journée, le Les municipales ont également battu l’Alianza Universidad 3-0, à ses débuts comme entraîneur de l’Argentin Hernán Lisi, tandis que le Cusco bat Ayacucho 3-1 et le César Vallejo a fait match nul 2-2 avec Sport Boys. Dans la lutte pour éviter la relégation sont le Binacional, dernier au cumul, mais toujours avec un match en attente contre Sporting Cristal, ainsi que le Cuzco, avant-dernier du classement général, qui a réalisé un précieux 1-3 victoire sur Ayacucho.