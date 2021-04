Farfán signe un retour héroïque à Alianza Lima avec un objectif décisif

07/04/2021 à 04h55 CEST

L’attaquant péruvien Jefferson Farfan mardi, a signé un retour de rêve pour Alianza Lima, dont il portait à nouveau le maillot après 17 ans, et l’héroïque lui a offert la première victoire de la saison avec un but décisif avec un joueur de moins. Après être entré sur le terrain à la 57e minute, ‘la Foquita’ a eu assez de 25 minutes pour mettre le 1-0 qui a donné à Alianza les trois points devant le Sports municipaux de Lima lorsque le match était devenu plus difficile en raison de l’expulsion de Carlos Montoya, qui a vu un double carton jaune.

L’attaquant a été le plus intelligent pour terminer un coup franc suspendu dans la surface et ainsi marquer son premier but à son retour au football péruvien, précisément contre le Deportivo Municipal, l’équipe de la carrière dont il est sorti avant de passer chez Alianza alors qu’il était encore un enfant et qui était également très intéressé à le signer il y a des mois. « Le but est pour ma famille, pour les fans d’Alianza Lima et pour ma mère. Avant le match, je lui ai parlé et Je lui ai dit que j’allais composer« Farfán a déclaré à la chaîne Gol Pérou après avoir terminé le match joué au stade Alberto Gallardo de Lima.

Pour Farfán, c’était son premier match officiel en près de six mois, depuis Je n’ai pas joué depuis octobre, quand il avait joué avec l’équipe péruvienne les deux premiers jours des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qatar 2022. «Je n’ai pas joué depuis longtemps, mais l’équipe m’a fait me sentir chez moi. belle famille. C’est un thème de processus. Petit à petit, nous nous améliorons », a déclaré Farfán.

Grâce à cette victoire sur Municipal, Alianza Lima ajoute quatre points en deux matchs disputés en première division, catégorie dans laquelle il a été réintégré après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé sa relégation de la saison dernière en deuxième division.

Le match contre Municipal était celui correspondant à la deuxième date de la ligue qui n’a jamais été jouée car, lorsque la TAS a rendu sa décision, la première date avait déjà été jouée et Alianza n’était pas prête à entrer dans le tournoi, car elle ne l’avait pas encore fait. terminé toute la pré-saison.