Farfetch affiche une hausse de ses résultats trimestriels

La valeur brute des marchandises (GMV) de Farfetch a augmenté de 40% en glissement annuel pour atteindre plus de 721 millions de livres sterling pour les trois mois clos au 30 juin 2021 et plus du double de celle du même trimestre en 2019.

La croissance des ventes de la plate-forme numérique à prix plein de 90 % chez le détaillant de mode de luxe a entraîné une augmentation du GMV de 40 % en glissement annuel et de 89 % par rapport au même trimestre de 2019.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 43% en glissement annuel pour atteindre 384 millions de livres sterling, conduisant à un bénéfice après impôts de 65 millions de livres sterling.

La société a déclaré que l’augmentation était principalement due à une croissance de 47,1% des revenus des plateformes numériques à 317 millions de livres sterling, avec une croissance globale impactée par une croissance des revenus des plateformes de marque comparativement plus faible de 9,6%.

Commentant les résultats du deuxième trimestre, le fondateur, président et directeur général de Farfetch, José Neves, a déclaré dans un communiqué : un résultat doublant notre GMV au cours des 24 derniers mois.

« Après une période sans précédent, l’industrie du luxe renoue déjà avec la croissance avec des fondamentaux encore plus solides.

«Notre marque Farfetch plus forte tire des partenariats marketing et un approvisionnement encore plus important des marques pour générer une augmentation de 90 % des ventes à prix plein d’année en année grâce au public de luxe très précieux que nous avons attiré.

« Tout cela stimule nos progrès pour devenir la plate-forme mondiale du luxe, alors que nous continuons à faire progresser nos initiatives en Chine, Farfetch Platform Solutions, Farfetch Connected Retail et notre vision Luxury New Retail. »

Les solides bénéfices de Farfetch surviennent au milieu de la reprise dans le secteur du luxe après une année difficile au milieu de la pandémie avec Kering, LVMH et Richemont enregistrant tous de bons résultats alors que les consommateurs dépensent à la sortie du verrouillage.

