Farfetch crée une joint-venture dans la chaîne d’approvisionnement avec Clipper Logistics

« Nous entretenons une relation très fructueuse avec Clipper depuis plusieurs années et sommes ravis de saisir cette opportunité. » // Farfetch et Clipper forment une joint-venture pour créer une offre logistique globale pour les marques de luxe // La plateforme en ligne et le les services d’exécution commerciale et de retour pour le commerce de détail détiendront chacun 50 % de l’entreprise

Farfetch et la société de logistique Clipper se sont associés pour créer un service de traitement des commandes de commerce électronique pour les marques de luxe.

La plate-forme de luxe en ligne et le principal fournisseur de services d’exécution et de retour de commerce électronique pour la vente au détail détiendront chacun 50 % de l’entreprise, ce qui conduira à la création d’une solution mondiale d’exécution de commerce électronique pour les marques de luxe, y compris Farfetch. New Guards Group et Browns, ainsi que d’autres marques de luxe.

De plus, il verra les solutions techniques et la logistique en ligne de bout en bout de Clipper combinées aux systèmes de gestion des transporteurs et des services de Farfetch.

LIRE LA SUITE:

À terme, le duo espère apporter une solution d’exécution globale de « classe mondiale », centrée sur les besoins des entreprises du luxe.

Il devrait être lancé au début de 2022, sous réserve des approbations réglementaires, et offrira des services de distribution sur les principaux marchés du luxe en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, avec d’autres plans d’expansion dans un proche avenir.

Le PDG de Clipper Logistics, Steve Parkin, a déclaré : « Le secteur des produits de luxe traverse une période de transformation et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Farfetch pour répondre à ces nouvelles demandes avec une solution globale d’e-fulfilment.

« Le partenariat de notre technologie et de notre expertise de pointe sur le marché avec la marque mondiale et l’expertise opérationnelle de Farfetch créera une offre internationale unique et entièrement intégrée pour les actions du groupe de sociétés Farfetch, notamment Browns et New Guards Group, ainsi que les actions d’autres marques de luxe.

« Alors que les comportements des consommateurs évoluent et qu’un nombre croissant d’achats haut de gamme sont effectués en ligne, nous sommes fiers d’aider les marques de luxe à accélérer leur croissance dans l’espace de vente au détail en ligne.

« Cette coentreprise est pleinement alignée sur notre ambition mondiale et constitue un autre pas en avant transformationnel pour Clipper alors que nous innovons dans le domaine de la logistique. »

Le directeur de l’exploitation de Farfetch, Luis Teixeira, a déclaré dans un communiqué : « Nous entretenons une relation très fructueuse avec Clipper depuis plusieurs années et nous sommes ravis de saisir cette opportunité, en créant une offre logistique dédiée aux marques de luxe. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette