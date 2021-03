Farfetch pousse la personnalisation avec une expérience d’essai virtuelle – WWD

LONDRES – Farfetch devient personnel.

La société révélera mardi qu’elle prévoit d’étendre son projet pilote avec la start-up tech Zeekit pour créer une expérience d’essai immersive pour les produits. Farfetch a déclaré qu’il s’agissait de la première plate-forme mondiale de commerce électronique de luxe à utiliser cette technologie.

En utilisant la technologie Switch Model de Zeekit, les clients qui achètent sur Farfetch pourront voir à quoi ressemblent les produits sur différentes tailles et tons de peau au fur et à mesure de leurs achats.

En outre, la société a déclaré qu’elle testait de nouvelles expériences pour ses clients privés. La technologie Fitting Room de Zeekit permettra à une cohorte de clients privés Farfetch de choisir plusieurs produits pour styliser des tenues entières.

Farfetch a déclaré que tous ses clients pourront utiliser la technologie Switch Model afin de prendre une décision plus éclairée quant à son apparence dans la vie réelle.

Avec la technologie Fitting Room, les clients privés de Farfetch pourront sélectionner une gamme de produits de la collection et styliser plusieurs tenues pour créer des looks complets avant d’acheter.

Selon Farfetch, une plus petite sélection de clients privés aura la possibilité de faire numériser sa propre image et de styliser les collections sur eux-mêmes.

Carol Hilsum, directrice principale de l’innovation produit chez Farfetch, a déclaré que travailler avec Zeekit «nous permet de fournir une expérience d’achat vraiment immersive et personnalisée à nos consommateurs mondiaux et diversifiés. Pouvoir aider les gens qui achètent sur notre site à voir à quoi ressemblera quelque chose sur des personnes de différentes tailles et avec des tons de peau différents aide vraiment à l’inspiration et au choix.

«Nous sommes très heureux d’étendre également notre projet pilote avec Zeekit pour tester des expériences d’achat hyper-personnalisées pour nos clients privés.»

Yael Vizel, cofondateur de Zeekit, a déclaré: «L’intégration de nos expériences d’achat AR / VR – Switch Model, Fitting Room et Be Your Model – sur Farfetch offrira aux clients des achats véritablement immersifs dans un environnement numérique.»

Elle a déclaré que le partenariat avec Farfetch « place le client au centre et lui permet d’apporter sa propre personnalité et ses préférences à l’expérience d’achat. »

Zeekit a déclaré avoir développé «la première cabine d’essayage virtuelle dynamique, donnant à chaque personne la chance de se voir dans n’importe quel vêtement trouvé en ligne».

Il fonctionne avec la technologie de traitement d’image en temps réel, cartographiant l’image d’une personne en milliers de segments. Les vêtements sont traités de la même manière, puis les deux images sont reconstituées en une image qui montre une personne habillée. La technologie prend en compte les dimensions du corps, l’ajustement, la taille et le tissu.

Zeekit avait déjà indiqué l’année dernière qu’il cherchait à agrandir les cabines d’essayage virtuelles.