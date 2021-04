Fargo fête ses 25 ans? Vous Betcha! ⋆ 10z viral

]]>]]>

Tom Jolliffe revient sur le classique Fargo des Coen Brothers qui fête ses 25 ans…

En 1995, les frères Coen étaient devenus connus comme créateurs de cinéma décalé, qui avait un goût acquis. Un début de bon augure à petit budget avec Sang simple a été suivi avec le favori de la secte, Élever l’Arizona. Film de gangsters populaire, Passage de Miller a été bien accueilli par la critique (mais pas commercialement au début), mais rien de tel Goodfellas à titre d’exemple, qui a défié les attentes d’un genre en déclin apparent. Barton Fink était un grattoir à la tête que peu de gens ont vu, mais ceux qui l’ont aimé l’ont vraiment adoré. le Proxy Hudsucker empilés sur peut-être trop de bizarreries et reste une sorte d’entrée oubliée dans le canon de Coen, notamment parce qu’il est pris en sandwich entre les plus appréciés de plus en plus Mouchard, et ce qui arrivera en 1996; Fargo.

Maintenant 25 ans, Fargo a marqué un pas en avant pour les Coens dans la mesure où un appel plus large. Compte tenu de la nature indépendante de leurs films et du fait qu’ils ont attiré le public (bien que dans des cas comme Millers Crossing et Barton Fink, plus sur les sorties à domicile ultérieures), ils avaient tendance à gagner suffisamment d’argent pour continuer à faire les films qu’ils voulaient (qu’ils magnétisent un public plus large ou plus spécialisé). Raising Arizona avait été l’événement le plus courant jusqu’à ce point, mais Fargo représenterait non seulement leur plus grand succès au box-office (environ 60 millions de dollars sur un budget de 7 millions), mais il est également devenu la première reconnaissance de l’Académie. Le film remporterait un Oscar du meilleur scénario, ainsi que la meilleure actrice pour Frances McDormand (il a remporté d’autres nominations pour le meilleur film, le réalisateur, le montage, l’acteur de soutien et la cinématographie). Ce fut un grand succès et comme beaucoup de films appâtés aux Oscars qui ne sont pas des véhicules puissants, il a ensuite attiré beaucoup de téléspectateurs lors de sa sortie à domicile.

Avancez de 25 ans et il reste largement considéré comme le meilleur travail des Coens. Ils ont continué à maintenir un attrait plus large et un peu plus de magnétisme au box-office sur grand écran. Des films comme Il n’y a pas de pays pour les vieillards et Le grand Lebowski ont également des légions d’admirateurs. De plus, il a fini par fournir la base d’une mini-série extrêmement populaire du même nom. Fargo la série ne suivrait pas particulièrement le film plus que d’être placée dans les mêmes parties des États-Unis et de présenter des histoires similaires de stratagèmes malavisés qui tournaient spectaculairement mal. Alors pourquoi Fargo changer le paysage qui a été aménagé avant les Coens? Pourquoi est-ce encore si exceptionnel?

Il y a quelque chose d’un fort des Coens quand il s’agit de raconter l’histoire d’actes néfastes échappant à tout contrôle. Un grand nombre de leurs films sont basés sur le concept, en tant que protagoniste (pas toujours de persuasion criminelle_ ne peut pas empêcher leurs plans de s’effondrer de manière désastreuse. Fargo voit William H. Macy, qui a fait des bévues financières, se trouvant rapidement besoin de gros sous pour investir dans une chose sûre. Bien qu’il soit quelque peu maladroit, mis sur tout le monde manquant de courage, il essaie d’orchestrer un plan criminel qui, selon lui, sera simple. Ce sur quoi il ne compte pas, ce sont les parties impliquées, qu’il s’agisse de sa femme (qu’il envisage de faire kidnapper et de percevoir la rançon), de son beau-père ou des criminels qu’il engage pour l’aider. Tout ce qui pourrait mal tourner, va mal et les gens finissent par mourir en cours de route, c’est là qu’intervient la policière très enceinte de McDormand, Marge Gunderson.

Un thriller mêlé de personnages originaux et de comédie noire avait toutes les caractéristiques de Coen imaginables dans un package plus courant. Il fonctionne avec brio et est structuré de manière impeccable et compacte en 98 minutes. En outre, le style visuel de la marque était en plein écran. Les Coens avaient un œil visuel distinct et se sont toujours liés avec un maître cinéaste. Dans ce cas, c’est la divinité cinématographique lui-même, Roger Deakins (son troisième film avec eux à ce moment-là). Ajoutez de la bonne musique du pilier de Coen, Carter Burwell et Fargo a frappé l’or dans tous les départements.

La distribution est une force aussi grande que n’importe quelle autre. L’approche Coen consiste à écrire des personnages excentriques engageants avec des particularités distinctes, puis à permettre à leur casting de s’exprimer. Vous trouvez rarement un acteur pas au top de sa forme devant les caméras sur un film Coen et Fargo en est un exemple particulièrement fin. McDormand est exceptionnelle, bien digne de sa victoire aux Oscars en tant que flic affablement déterminé et compétent (dans une petite ville décontractée d’Amérique, où la compétence pourrait être considérée comme un luxe). En tant que Jerry Lundegaard, William H. Macy est également superbe car il se trouve incapable d’arrêter l’effet boule de neige. Ailleurs, il y a un grand double acte avec les escrocs au hasard, joué par Peter Stormare et Steve Buscemi. Le développement entre eux et le résultat est brillant.

Intemporel et essentiel, Fargo reste l’un des thrillers criminels les plus amusants et les mieux conçus des dernières décennies. Il est désormais emblématique, inspirant la série télévisée captivante du même nom (qui a suivi les mêmes modèles avec de nouveaux ensembles de personnages à chaque fois). Cela placerait la barre haute pour les frères, qu’ils ont toujours réussi à atteindre, ou à se rapprocher aussi, ce qui illustre parfaitement pourquoi ils sont maîtres du métier.

VOIR AUSSI: The Coen Brothers et Roger Deakins: De Barton Fink à Hail, César!

Que pensez-vous Fargo? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux @ flickeringmyth….

Tom Jolliffe est un scénariste primé et un cinéphile passionné. Il a un certain nombre de films en DVD / VOD à travers le monde et plusieurs sorties à paraître en 2021/2022, dont Renegades (Lee Majors, Danny Trejo, Michael Pare, Tiny Lister, Patsy Kensit, Ian Ogilvy et Billy Murray), Crackdown, When Darkness Falls et War of The Worlds: The Attack (Vincent Regan). Trouvez plus d’informations sur le meilleur site personnel que vous verrez jamais… https: //www.instagram.com/jolliffeproductions/

]]>]]>