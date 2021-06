Farhad K Wadia rejoint Mirchi à la tête de l’Amérique du Nord

Farhad Wadia a une expérience de travail variée de plus de 35 ans dans diverses industries et zones géographiques.

La société de musique et de divertissement Mirchi a nommé Farhad K Wadia à la tête de l’Amérique du Nord. Dans son nouveau rôle, Wadio serait responsable de l’expansion de l’empreinte de Mirchi aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Mirchi a mis le pied dans plusieurs nouveaux territoires cette année et envisage maintenant de poursuivre sur cette lancée et d’approfondir sa présence sur ces marchés, a déclaré Prashant Panday, directeur général et PDG d’ENIL. « Nous sommes heureux d’avoir Farhad Wadia parmi nous pour nous diriger sur le marché nord-américain. Nous sommes convaincus que sa riche expérience aidera Mirchi à établir une forte présence en Amérique du Nord », a-t-il ajouté.

Farhad Wadia a une expérience de travail variée de plus de 35 ans dans diverses industries et zones géographiques. À partir de 2002, il a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés telles que Channel 4 Networks UAE, Hindustan Times Delhi, Network 18 India et Samuel Jewelers USA. « Mirchi est la première marque indienne de musique et de divertissement avec un large attrait mondial. Je prévois un grand potentiel en tirant parti des forces de la marque Mirchi pour étendre ses opérations en Amérique du Nord. Je suis ravi de les rejoindre au cours de leur phase d’expansion passionnante dans les eaux internationales et j’ai hâte de contribuer à cette histoire de croissance », a déclaré Farhad K. Wadia, responsable de l’Amérique du Nord, Mirchi

Plus tôt cette année, Mirchi a fait une incursion au Moyen-Orient, relancé aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et entrant au Qatar. Bien que Mirchi s’étende à d’autres zones géographiques, son objectif de fournir le meilleur divertissement de sa catégorie à son public reste intact. Détenue par Entertainment Network India Limited (ENIL), Mirchi est une société de musique et de divertissement globale qui héberge la marque de radio FM Radio Mirchi. Lancé en 2001, Mirchi a maintenant une variété de propriétés sous leurs plateformes FM, LIVE et numériques, chacune remplie de contenu multilingue, multiplateforme et multiformat.

