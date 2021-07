Farhad Moshiri EXCLUSIF: le propriétaire d’Everton dit que Rafa Benitez est amoureux de la ville de Liverpool – pas du club

Farhad Moshiri a expliqué avec passion à talkSPORT pourquoi Rafa Benitez est le meilleur homme pour le poste d’Everton, car il a insisté sur le fait que les supporters mécontents seront conquis par leur nouveau manager.

Dans une interview exclusive avec Jim White sur talkSPORT, l’actionnaire majoritaire des Toffees a déclaré que Benitez était le seul homme à “cocher toutes les cases” pour succéder à Carlo Ancelotti après son départ brutal début juin.

GETTY

Benitez est un choix extrêmement controversé en tant que patron d’Everton compte tenu de ses liens avec Liverpool

La nomination de Benitez a rencontré une vive opposition de la part de nombreux fans d’Everton, compte tenu de ses liens étroits avec Liverpool, son rival du Merseyside.

Benitez a passé six ans à la tête de Liverpool, remportant la Ligue des champions et la FA Cup, et a une fois décrit Everton comme un « petit club » pendant son séjour à Anfield.

Mais Moshiri insiste sur le fait que son lien avec Liverpool – le club – est « éloigné » et est convaincu que cette décision controversée s’avérera la bonne pour les Toffees à long terme.

“Nous n’avons trouvé personne avec ses connaissances et sa passion pour le football”, a déclaré Moshiri, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait opté pour Benitez.

« Sur son ordinateur, il a peut-être 3 000 coordonnées de joueurs. Nommez un joueur, il sait tout d’eux – blessures, histoire – et il ne s’arrêtera tout simplement pas.

“Vous pouvez voir que sa vie est football, il n’y a rien d’autre. C’est un homme intelligent qui est obsédé par le football.

« Vous pouvez voir qu’il apportera de la passion à votre équipe. A ce stade d’un grand projet de stade, il faut opter pour l’expérience et la mentalité de gagnant.

«Je suis le plus grand fan et j’ai réagi dans la plupart des cas aux fans lorsqu’il y a du mécontentement. Quand il y avait des rassemblements et des banderoles contre [Roberto] Martinez, j’ai agi. Quand j’ai voulu avoir David Moyes et qu’il y a eu des protestations, je ne l’ai pas pris.

“Mais c’est le cas où je pense que la connexion est une connexion très éloignée. Il était aussi passionné par l’entraîneur de Liverpool qu’il était l’entraîneur de Naples, l’entraîneur de Valence ou l’entraîneur du Real Madrid.

«C’est un manager professionnel et dévoué qui donne son âme à chaque club où il est allé. Il faut recruter des professionnels dévoués et tout donner à l’équipe et l’homme est amoureux de la ville de Liverpool, pas tellement d’un club en particulier.

“Tous les fans – et je suis le plus grand fan – commenceront à apprécier l’homme qu’il est. L’homme sera le premier entré, le dernier sorti à Finch Farm qui donne tout.

GETTY

Moshiri est convaincu que Benitez gagnera tous les fans d’Everton

En plus de Liverpool, Benitez a dirigé Chelsea et Newcastle en Premier League et a occupé des postes importants à travers l’Europe, notamment au Real Madrid, Valence et Naples.

Il a remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe UEFA, la Super Coupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs, la FA Cup, la Liga (deux fois) et le Championnat au cours de sa longue et variée carrière.

Moshiri a ajouté : « Je veux dire, quels sont vos critères ? Expérience en Premier League, gagner des trophées, être dévoué, connaître la ville et être capable de performer. Même à Newcastle, il a travaillé sans budget, venant du championnat et terminant dixième [in the Premier League].

“La capacité de passer du Real Madrid et d’aller dans une division inférieure à la Premier League, cela montre juste une mentalité robuste.

“Cela a été difficile parce que nous avons fait venir Carlo avec beaucoup d’efforts et le départ soudain a perturbé le club et tous nos plans. Nous avons construit cette équipe pour lui et ce sont de grosses, grosses perturbations.

« Nous ne pouvions pas nous permettre une autre période de gestion à court terme, alors nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons examiné tellement de managers, les faisant correspondre avec le club, leurs capacités, et il était le seul à avoir coché toutes les cases.

« Vous pouvez toujours prendre de gros risques et à la fin, nous sommes convaincus d’avoir fait notre travail. »