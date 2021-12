Farhad Moshiri « n’est pas apte à diriger Everton » alors que Simon Jordan critique les transferts et la nomination du « manager emblématique de Liverpool » Rafael Benitez

Farhad Moshiri a été accusé de « ne pas avoir lu la salle » à la lumière de la nomination par Everton de Rafael Benitez dans une critique cinglante de son mandat au club de Merseyside.

Le co-animateur de talkSPORT, Simon Jordan, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, a insisté sur le fait que les problèmes du club étaient dus au mauvais leadership de l’homme d’affaires anglo-iranien.

GETTY

La décision de Moshiri de nommer l’ancien patron de Liverpool Benitez a été controversée dès le premier jour

.

Benitez commence à ressentir la chaleur à Goodison Park mais il conserve le soutien du conseil pour l’instant

Everton connaît une forme lamentable sous Benitez, mais Moshiri a délivré à l’Espagnol un vote de confiance sur talkSPORT la semaine dernière, où il a insisté sur le fait qu’il ne serait pas limogé et qu’il aurait plus de temps pour renverser les résultats.

Marcel Brands, le directeur du football du club, a finalement payé le prix de la terrible forme qui a vu les Toffees glisser à la 16e place du classement de la Premier League.

Le Néerlandais a été limogé de son travail, occupant son poste à Goodison Park depuis l’été 2018 et ayant dépensé près de 300 millions de livres sterling au cours de cette période.

Après un bon début de campagne, la forme d’Everton a piqué du nez en raison d’un mélange de blessures et d’un manque de remplaçants appropriés avec la défaite du club en milieu de semaine contre Liverpool la semaine dernière, déclenchant des scènes de colère.

Jordan n’a pas hésité dans son évaluation de Morgan

Et Jordan ne fait aucun doute que les défauts du club sont dus aux défauts de Moshiri.

« Le problème avec Everton Football Club, c’est Moshiri », a déclaré le co-animateur de White and Jordan.

« Je pense que Moshiri a dépensé de l’argent, mais pas autant que les gens le pensent.

« Les dépenses brutes sont différentes des dépenses nettes, mais je pense que Moshiri ne sait pas comment diriger Everton Football Club.

« Je ne suggère pas que je suis l’oracle. J’ai probablement eu des succès et des échecs dans une égale mesure, mais assis en arrière et en regardant les choses objectivement, j’aurais adoré avoir possédé un club de football comme Everton avec tout le potentiel derrière lui.

.

Les joueurs d’Everton ressentent la chaleur tout autant que Benitez et Moshiri

« Vous avez plus d’opportunités de bien faire les choses que de mal. Des managers qu’il a employés aux transferts qu’il a sanctionnés.

« Même Benitez, je sais qu’il peut faire un travail décent – ​​mais qui, sensé, amène Benitez à Everton ?

« Il n’était pas seulement un manager de Liverpool, mais c’était un manager emblématique de Liverpool, qui était inextricablement indexé à Liverpool. »

Benitez a accepté le poste à Goodison Park sachant qu’il traverserait une période difficile, mais même l’ancien patron avisé de Liverpool, qui les a aidés à remporter un incroyable triomphe en Ligue des champions en 2005, ne pouvait pas s’attendre à ce que son travail soit menacé après moins de quatre mois.

Et Jordan ne peut pas comprendre pourquoi le club a limogé Brands – d’autant plus qu’il a obtenu un nouveau contrat en avril.

.

Les hommes de Benitez affrontent Arsenal lundi soir

« Vous mettez quelqu’un, écoutez ses conseils, sentez-le, vérifiez-le et suivez-le », a-t-il ajouté.

« Vous avez eu des managers de grande réputation là-bas, comme Ancelotti, qui ne sont pas des mugs.

«Ils comprennent le monde du football et vous vous asseyez au fil des ans et regardez une transaction après l’autre.

« À ce moment-là, vous êtes arrivé en avril, vous pensez toujours qu’il fait du bon travail. et lui donner un nouveau contrat de trois ans.

« Sept mois plus tard, il n’achète aucun nouveau joueur, à part quelques joueurs à succès comme Demarai Gray, puis vous le virez. »

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre à tous les nouveaux clients 50 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 2 décembre et le 24 décembre, au minimum. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 50 £ en paris gratuits, 30 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org 18+