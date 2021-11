Faridabad émerge rapidement comme un point névralgique de l’immobilier dans la RCN

Le marché résidentiel de Delhi-NCR a montré des résultats prometteurs en juillet-septembre 2021, ce qui est un bon signe pour le marché du logement de Faridabad.

L’une des plus grandes sources de revenus de l’Haryana et de la ville industrielle de NCR, Faridabad fait des pas de géant en termes de développement avec un accroissement des infrastructures et une croissance économique. La ville est entourée par Delhi, Gurgaon, Greater Noida et Noida, et est facilement accessible depuis les centres d’affaires populaires de la région de la capitale nationale (RCN). La présence de sociétés multinationales, de centres de fabrication, de zones économiques et de corridors industriels a renforcé la position de Faridabad sur le marché immobilier.

Selon les données de vente accumulées par PropTiger, Faridabad a enregistré une forte augmentation des ventes de logements au début de cette année, ce qui a encore renforcé les sentiments du marché. Une analyse de l’industrie réalisée par Anarock montre une demande accrue de développements tracés à Faridabad en raison de plusieurs facteurs entraînant un changement dans les préférences des acheteurs.

De plus, l’arrivée de marques mondiales comme le World Trade Center et DMart a propulsé la valeur commerciale de Faridabad à de grands sommets. Les magasins DMart répondront sûrement aux exigences des résidents qui attendaient les dernières commodités et de bons produits à un bon rapport qualité-prix dans les environs. Du fait du maillage mondial, la présence du World Trade Center dans la ville est susceptible d’amplifier son potentiel d’investissement. En outre, un espace commercial emblématique, Omaxe World Street, attire l’attention de nombreux investisseurs et utilisateurs finaux à Faridabad. Une plaque tournante de commodités luxueuses, inspirée par le concept de shopping de grande rue, Omaxe World Street est un développement intégré riche en style de vie. Omaxe World Street est crédité d’avoir insufflé une nouvelle vie au secteur immobilier de Faridabad après la première vague de pandémie de COVID-19 lorsque non seulement les ventes mais aussi la fréquentation de cette destination de vente au détail emblématique ont connu une augmentation et ont donné un coup de fouet à l’immobilier dans la ville.

« Faridabad a la rare distinction d’être la seule ville de la RCN par laquelle passe la plus longue autoroute de l’Inde – l’autoroute Delhi-Mumbai. Ce développement d’infrastructures et d’autres visant à renforcer la connectivité avec les aéroports internationaux de Delhi, Gurgaon, Noida/Greater Noida et Delhi & Noida ont attiré l’attention des acheteurs de maisons et des investisseurs à Faridabad. Le gouvernement de l’État entreprend également un développement intégré d’infrastructures et d’équipements urbains pour fournir aux habitants de Faridabad des installations de vie, de travail et de divertissement du nouvel âge. Ceci, associé au facteur d’abordabilité de la ville, a ouvert de nouvelles voies pour l’immobilier résidentiel et commercial », a déclaré Mohit Goel, directeur général d’Omaxe Ltd.

Le marché résidentiel de Delhi-NCR a montré des résultats prometteurs en juillet-septembre 2021, ce qui est un bon signe pour le marché du logement de Faridabad. Comme Faridabad propose une gamme de ces produits ainsi que des éléments d’abordabilité et de durabilité, les acheteurs de maison – principalement des professionnels, des milléniaux et des acheteurs pour la première fois – prennent de l’avance pour investir dans cette région pour un avenir sûr. Si les tendances positives continuent de favoriser la croissance de l’immobilier dans la région, Faridabad deviendra bientôt la prochaine destination de la région de la RCN.

« L’avenir du développement immobilier dans la RCN se trouve à Faridabad. La ville a énormément renforcé sa position avec un développement commercial et résidentiel rapide qui a attiré l’attention des investisseurs mondiaux et nationaux. Avec le renforcement des infrastructures, la croissance des opportunités d’emploi et les projets à grande échelle à venir, la demande d’espaces commerciaux tels que des bureaux de catégorie A, des bureaux de coworking, des centres commerciaux et d’affaires haut de gamme, des entrepôts, etc. est en augmentation. La demande est principalement tirée par le secteur informatique, la fabrication, BFSI, les startups et les petites entreprises. De plus, l’abordabilité est le principal moteur de la croissance de l’immobilier à Faridabad et la ville est en train de devenir rapidement la préférée des investisseurs », a déclaré Abhishek Pandey, vice-président, Engagement client et distribution, Viridian RED.

La ville compte plus de 30 000 unités MPME et de nombreuses entreprises mondiales y ont établi leurs bases, entraînant une croissance des opportunités d’emploi, des revenus et de la demande d’espaces commerciaux et résidentiels. La plus longue autoroute Delhi-Mumbai d’Inde passera par Faridabad, offrant un accès facile à la ville. L’autoroute Gurgaon-Faridabad, l’expansion du métro, la route Mathura à six voies, etc. devraient également devenir un catalyseur pour le marché immobilier de Faridabad.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.