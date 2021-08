Faridabad Smart City s’associe à l’icône de la bande dessinée Chacha Chaudhary pour aider la mission

in

Créé par le dessinateur Pran Kumar Sharma, Chacha Chaudhary au turban rouge est l’un des personnages de bandes dessinées les plus populaires en Inde, avec des bandes dessinées disponibles en plusieurs langues. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un collaborateur improbable aidera à promouvoir les initiatives de Faridabad Smart City Limited sur les réseaux sociaux – le héros de bande dessinée Chacha Chaudhary.

Des responsables de Faridabad Smart City Limited ont déclaré à The Indian Express que l’objectif de la campagne sur les réseaux sociaux serait de promouvoir les mesures prises par l’agence, notamment l’installation de vidéosurveillance pour la surveillance, les règles de circulation, la sécurité routière et la gestion des déchets.

L’initiative impliquera des extraits de Talking Comics. Chaque publication sur les réseaux sociaux représentera Chacha Chaudhary et Sabu, son fidèle acolyte, guidant et apprenant aux gens à utiliser efficacement l’infrastructure mise en place.

Le PDG de Faridabad Smart City Limited, Garima Mittal, a déclaré à The Indian Express que les bandes dessinées, qui communiquaient des messages à travers des images, présentaient un moyen unique d’interagir avec les adultes et les enfants. Elle a déclaré que le format se connecterait rapidement et intelligemment avec les habitants de Faridabad.

Selon Manish Verma, le directeur de Diamond, qui était à l’origine du concept, a déclaré à The Indian Express que Chacha Chaudhary est un personnage préféré de toutes les générations à travers l’Inde. Il a ajouté que le pouvoir et l’influence du héros de bande dessinée aideraient à diffuser le message à tout le monde de manière innovante.

Selon le site Web Faridabad Smart City, l’objectif de la mission Smart City est de promouvoir les villes fournissant des infrastructures de base pour offrir à leurs résidents une vie décente et d’appliquer des solutions intelligentes pour améliorer les infrastructures et les services. Le Centre a sélectionné 100 villes à développer en tant que villes intelligentes, chaque ville recevant en moyenne 100 crores de roupies par an sur une période de cinq ans pour achever les développements.

Faridabad a été sélectionnée pour faire partie de la mission Smart City en mai 2016. Faridabad Smart City Limited a été « constituée » en tant que véhicule à usage spécial en septembre.

