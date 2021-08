Farke déçu mais cite deux raisons pour lesquelles Norwich ne paniquera pas

Le patron de Norwich, Daniel Farke, a le sentiment que son équipe a été prise dans l’œil d’une tempête après la lourde défaite de samedi contre Manchester City à la suite d’une défaite contre Liverpool.

Les supporters des Canaries se sont rendus au stade Etihad en craignant le pire. Et ils ont assisté à une masterclass des champions, avec un 5-0 raclée pour s’asseoir en bas de la table. Les Citizens étaient en avance dès la sixième minute lorsque le dégagement de Grant Hanley a frappé Tim Krul et trouvé le net.

Et les East Anglians étaient 2-0 à la pause alors que Jack Grealish a ouvert son compte City. Ce n’était pas un objectif spectaculaire car le L’homme d’Angleterre a empaqueté le ballon dans sa cuisse.

Mais c’était une tuerie pour les visiteurs. Farke a répondu en faisant Kenny McLean et Bali Mumba pour Dimitris Giannoulis et Lukas Rupp.

Mais en vain, les finalistes de la Ligue des champions en ont marqué trois de plus. Aymeric Laporte, Rahim Sterling et Riyad Mahrez étaient tous sur la bonne voie pour donner aux géants du nord-ouest leurs premiers points de la campagne.

Norwich cherche toujours le leur. Mais Farke n’est pas trop pessimiste, soulignant que l’ordinateur du match n’a pas été gentil avec lui.

“Pour jouer le premier match contre Liverpool, Liverpool ayant un point à prouver et aujourd’hui à l’Etihad contre Man City avec un point à prouver, la première fois après avoir remporté le titre et la première fois en près de deux ans devant leur propres fans, c’était depuis le début une tâche énorme », a-t-il déclaré à BBC Match of the Day.

Farke frustré alors que les plans de la ville s’effondrent

Gabriel Jésus a été superbe pour City toute la journée, aidant trois des cinq buts. Son croisement par la droite a été une épine dans le pied de Norwich tout l’après-midi et ils n’ont pas pu faire face.

Mais ce n’était pas faute d’avoir essayé, car Farke, frustré, a révélé qu’ils savaient ce qui allait arriver.

“Je suis déçu de la façon dont nous avons encaissé les buts car quatre fois nous avons encaissé plus ou moins le même but, l’ailier derrière mon arrière latéral gauche”, a-t-il ajouté. «Plus ou moins, nous nous étions préparés à ce transfert de City toute la semaine car ils jouent toujours cela.

“Bien sûr, ils ont une qualité incroyable, mais nous devons également accomplir notre travail avec plus de qualité – ce n’est toujours pas une garantie que nous aurions gagné ce match mais je suis déçu de la façon dont nous avons concédé les buts.”

