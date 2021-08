Farke explique pourquoi le nouvel attaquant s’intègre parfaitement dans le moule de Norwich

in

Le manager de Norwich City, Daniel Farke, a salué la capture de l’attaquant Josh Sargent du Werder Brême et pense qu’il pourrait remplir de nombreux rôles pour l’équipe.

Plusieurs rapports la semaine dernière ont affirmé que les Canaries étaient sur le point de conclure un accord pour l’international américain. Et le club a confirmé lundi que le joueur de 21 ans était désormais à bord. Il a signé un contrat de quatre ans à Carrow Road, les East Anglians ayant payé environ 8 millions de livres sterling pour sa signature.

Sargent avait passé toute sa carrière professionnelle avec le Werder, rejoignant son 18e anniversaire en février 2018. Le tueur à gages né dans le Missouri a fait 81 apparitions en équipe première, marquant 15 buts.

Il a déjà marqué deux fois pour le club allemand cette saison mais va désormais poursuivre son développement à Norfolk. Farke était ravi de la capture et estime que la polyvalence de Sargent fait de lui un atout précieux.

“Josh a beaucoup d’expérience au plus haut niveau de la Bundesliga en Allemagne et a été là avec de nombreux buts et passes décisives”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Il a également marqué des buts pour son équipe nationale. C’est une très bonne option de frappe pour nous, mais c’est quelqu’un qui peut aussi jouer sur l’aile.

«Il a du rythme et est aussi bon avec sa tête. Nous savons qu’il est toujours là avec une grosse charge de travail et qu’il a un caractère fantastique.

« Nous savons que nous devons être un peu plus créatifs sur le marché des transferts. Et nous pensons que nous avons un joueur en Josh qui peut contribuer et devenir un meilleur buteur au niveau de la Premier League.

Sargent impatient d’y aller

Malgré ses tendres années, Sargent a déjà marqué cinq buts pour l’équipe senior des États-Unis en 16 apparitions. Il y aura un visage familier dans les rangs alors que Milot Rashica est un ancien coéquipier à Brême.

L’Américain savoure la chance de se lancer dans la première division anglaise. Et il est heureux de faire ce qu’il faut pour avoir un impact avec le jaune et le vert.

“J’ai toujours voulu jouer en Premier League, c’est donc une opportunité très excitante pour moi”, a-t-il déclaré au site Web de Norwich. « J’ai entendu dire que c’était un bon groupe de gars et j’ai déjà parlé avec l’entraîneur-chef et j’aime vraiment ce qu’ils essaient de faire ici.

« J’aime penser que ma position principale est un numéro neuf, mais je suis aussi très polyvalent. Peu importe où je joue, tout le monde peut s’attendre à ce que je me donne à fond, à 100% et j’espère marquer quelques buts.

