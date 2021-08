Farm Fresh : Combler le fossé entre la ferme et la table

L’argent collecté serait principalement investi dans des activités technologiques et marketing et également pour intensifier les opérations de l’entreprise.

COVID a mis l’importance de la forme physique et mentale au premier plan de la conscience des gens. Beaucoup sont encore confinés chez eux et parmi eux, l’accent est mis de plus en plus sur le bien-être général, de l’activité physique au type d’aliments qu’ils consomment. Farmers Family est une initiative qui vise à fournir des produits agricoles sains et de qualité directement des fermes aux consommateurs.

Cette entreprise agro-technologique basée à Noida s’appuie sur une technologie moderne pour promouvoir les fruits et légumes frais ; il a même sa propre entreprise de vente au détail d’épiceries de marque avec une qualité et un approvisionnement constant comme pierre angulaire. Il dispose de canaux de distribution variés via son site Web, son application, ses chariots électroniques mobiles et ses magasins franchisés (à lancer).

Récemment, Farmers Family a annoncé avoir obtenu un financement de Neeraj Jindal et Piyush Jindal, les promoteurs de Safex Chemicals ; d’autres investisseurs ont également participé au tour de table. Jusqu’à présent, il a levé environ 10 millions de roupies auprès d’amis, de membres de la famille et de particuliers fortunés, la majeure partie des fonds collectés ayant été investie dans la mise en place du centre de distribution et du système de chaîne d’approvisionnement des produits. L’argent collecté serait principalement investi dans des activités technologiques et marketing et également pour intensifier les opérations de l’entreprise.

Farmers Family a signé un protocole d’accord à long terme avec IIM Lucknow-Enterprise Incubation Center (IIML-EIC). Selon cela, Farmers Family recevra des conseils de mentors experts de l’IIML-Incubator, d’investisseurs, de cadres supérieurs expérimentés et prospères du secteur des entreprises et des entreprises et de vétérans de l’industrie sur un large éventail de sujets, y compris les principes fondamentaux de la création d’une entreprise, l’identification des fournisseurs, le emplacement approprié pour l’entreprise, informations sur les technologies émergentes, tarification du produit, marketing, développement de processus commerciaux efficaces, entre autres.

« Notre devise simple est ‘Nous cultivons. Tu manges.’ Nos produits proviennent directement des fermes et sont envoyés aux consommateurs après avoir été soigneusement nettoyés avec la technologie à ultrasons et emballés de manière hygiénique dans nos unités de production », a déclaré Vikal Kulshreshtha, co-fondateur et PDG de Farmers Family.

« Rendre les fruits et légumes propres et sains (F&L) disponibles à des prix abordables a déclenché l’idée. Comme dans tout le pays au cours des deux dernières décennies, il y a eu une augmentation substantielle des maladies mortelles en raison de la consommation de F&L ayant une teneur élevée en soufre, phosphore, etc. Étant donné que les F&L constituent 65% de l’apport alimentaire quotidien, il est très important de comprendre le santé pré-récolte et post-récolte de la culture », explique-t-il.

En moins d’un an de création d’entreprise, Farmers Family s’est associé avec succès à 20 associations de bien-être des résidents (RWA) couvrant plusieurs sites de la zone trans Hindon de Ghaziabad, tous les secteurs de Noida et Greator Noida, Mayur Vihar Phase 1 à Delhi avec un marché taille de 20 ménages lakh. Il a mis en place un cycle de chaîne d’approvisionnement à partir de sites agricoles à Hapur et Muzaffarnagar (UP), Pauri et Ghanshali (Uttarakhand) et un approvisionnement régional en articles d’épicerie du Rajasthan.

« À l’heure actuelle, Farmers Family utilise une technologie post-récolte haut de gamme grâce à laquelle, lorsque les produits sont prêts, nous utilisons cette technologie à des fins de nettoyage et de lavage. Nous utilisons des techniques de lavage à la bulle et au jet afin d’éliminer une grande quantité de résidus de pesticides de nos produits. Ceci est suivi d’une clairance ultraviolette pour réduire les charges microbiennes d’agents pathogènes sur les fruits et légumes frais », explique Kulshreshtha.

«Pour les légumes-racines, Farmers Family utilise des machines à rouleaux secs afin que les particules de poussière puissent être éliminées des légumes et des fruits et puissent être utilisées à des fins d’épluchage également si nous pulvérisons de l’eau dans les machines. De cette façon, nous essayons d’éliminer 60 à 70 % des pesticides et autres substances nocives sur la surface extérieure des fruits ou des légumes dans le processus post-récolte », explique Kulshreshtha.

« Nous prévoyons également d’approfondir la santé intérieure de nos produits afin de pouvoir fournir des informations à nos consommateurs sur l’état du produit, sa composition, sa teneur en nutriments, le bon moment pour manger et la quantité à manger. Nous prévoyons également de lancer des technologies de pré-récolte qui seront bénéfiques pour nos agriculteurs », ajoute-t-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.