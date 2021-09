Farm offre 62 000 £ aux cueilleurs de choux en cas de pénurie de personnel – « Excellents tarifs ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

TH Clements and Son Ltd a publié une annonce en ligne pour un «travail toute l’année» et propose de payer un travailleur jusqu’à 30 £ de l’heure. Le travail physique représenterait 62 400 £ par an.

TH Clements and Son à Boston, Lincolnshire, a publié deux annonces, l’une à la recherche de cueilleurs de choux et l’autre pour la récolte de brocoli.

Une annonce disait : « Nous recherchons des agents de terrain pour récolter nos choux. »

“Excellents tarifs à la pièce avec un potentiel de gagner jusqu’à 30 £ de l’heure et un travail toute l’année disponible.”

Le salaire dépend du «travail à la pièce», ce qui signifie que les travailleurs reçoivent un salaire plus élevé en fonction du nombre de légumes qu’ils cueillent, ce qui rend peu probable que quelqu’un puisse gagner le montant le plus élevé sur une base régulière.

Le salaire inhabituellement élevé représente la crise du recrutement de personnel dans l’industrie de la cueillette des fruits et légumes.

Selon des sources gouvernementales, un programme de travailleurs agricoles saisonniers pourrait être étendu aux usines de transformation de la viande.

Le programme permet actuellement à 30 000 personnes de se rendre au Royaume-Uni pendant six mois pour travailler dans l’agriculture.

D’autres secteurs sont également confrontés à des pénuries de personnel.

Le secrétaire aux Transports de Grant Shapps a déclaré que cette décision « garantirait que les préparatifs restent sur la bonne voie » pour la saison de Noël.

En effet, le site d’emploi a déclaré que le nombre de recruteurs augmentant leurs salaires pour aider à faire face aux pénuries de personnel a augmenté de 75 %.