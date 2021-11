Farming Sim 22 plus populaire que Battlefield 2042 d’EA sur Steam

Image : Steam DB / Giants Software / Kotaku

Battlefield 2042 ne connaît pas un bon lancement. Entre les bugs, le manque de contenu et d’autres problèmes, dont la sortie surprise du multijoueur gratuit de Halo Infinite, Dice et le grand jeu de tir d’EA font l’actualité pour toutes les mauvaises raisons. Et maintenant, il semble que plus de joueurs sur Steam veuillent faire de l’agriculture que du tournage, car le Farming Simulator 22 récemment publié compte plus de joueurs que BF 2042.

Sorti le 19 novembre, Battlefield 2042 compte actuellement environ 50 000 joueurs en ligne, avec un pic de 52 000 au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, Farming Simulator 22, sorti le 22 novembre, compte près de 88 000 utilisateurs simultanés et a culminé à 94 000 au cours des dernières 24 heures.

Utiliser SteamDB pour comparer le plus grand nombre de joueurs que chaque jeu a touché depuis que leurs lancements respectifs étaient intéressants, car Farming Sim 22 et BF 2042 sont essentiellement à égalité, Farming Sim atteignant 105 636 joueurs et BF accumulant un peu moins, 105 397 joueurs.

Maintenant, je sais déjà que certaines personnes seront dans les commentaires et les réponses aux tweets expliquant que cela ne concerne que Steam et que si vous comptez d’autres plates-formes, comme PS5 ou Origin, BF 2042 serait (probablement) plus populaire que Farming Sim 22. Mais ce n’est pas vraiment le sujet ici. Au lieu de cela, l’un des plus gros jeux de l’année sur l’un des magasins numériques les plus populaires au monde sur l’une des plus grandes plates-formes de jeu au monde, le PC, n’est pas en mesure de suivre Farming Simulator 22.

Ce n’est pas choquant à voir, car BF 2042 continue de frustrer et de décevoir les joueurs avec un gameplay buggé, des problèmes de performances sur console et PC, et un manque de contenu et de fonctionnalités trouvés dans les jeux précédents. Il est récemment devenu l’un des jeux les moins bien notés sur Steam. En comparaison, Farming Simulator 22 a un nombre extrêmement élevé d’avis d’utilisateurs positifs.

Alors qu’EA et Dice semblent déterminés à améliorer 2042 avec de futures mises à jour, il semble qu’il ait fallu plus de temps au four avant de sortir cette année. Mais bon, pendant que vous attendez que BF 2042 s’améliore, vous pouvez au moins faire pousser du maïs et vous détendre dans Farming Simulator 22.