Farming Simulator 22 a plus de joueurs Steam que Battlefield 2042

Peut-être avez-vous entendu certaines des plaintes concernant Champ de bataille 2042: propagation/floraison excessive des balles du jeu, myriade de problèmes de détection de coups, points d’agriculture XP et fonctionnalités manquantes.

Il semble que la longue liste de problèmes avec le jeu ait quelque peu affecté la popularité du titre – il y a eu un temps où un nouveau jeu Battlefield, en ce qui concerne le week-end de Thanksgiving, aurait dominé les charts. Mais maintenant, selon SteamDB (via PCGamesN), Giants Software’s Farming Simulator 22 est apparemment un jeu plus populaire que la dernière escapade FPS d’EA.

Farming Simulator 2022 a enregistré un nombre maximal de joueurs simultanés de 105 636, enregistré pour la dernière fois il y a six jours. Le nombre maximal de Battlefield 2042, cependant, est légèrement inférieur à 105 397 joueurs (il y a neuf jours).

Comme vous pouvez le voir dans le tweet intégré ci-dessous, Farming Simulator 2022 a réussi à attirer 93 782 joueurs aujourd’hui tandis qu’une grande partie des États-Unis est en arrêt de travail. Battlefield 2042 en a environ la moitié, à 46 435.

Il convient de noter, bien sûr, qu’EA publie également ses jeux sur Origin, il ne s’agit donc pas d’une comparaison totalement précise de l’ensemble des joueurs PC. C’est assez révélateur de la réaction du public à Battlefield 2042, cependant.

C’est aussi un témoignage de la puissance de Farming Simulator. La série est l’une des franchises les plus populaires de son créneau, et le jeu était proche du sommet de la liste des « Meilleurs jeux payants » dans les régions du Royaume-Uni et des États-Unis lors de son lancement en novembre 2022.

